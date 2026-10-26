Fabbricerie Italiane, Andrea Maestrelli confermato presidente all’unanimità

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Nuovo mandato triennale per il presidente dell’Opera della Primaziale Pisana. Tra gli obiettivi, rafforzare la collaborazione e il sostegno ai restauri

PISA – Andrea Maestrelli guiderà per altri tre anni l’Associazione delle Fabbricerie Italiane. Il presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, l’ente che gestisce il complesso monumentale e museale di Piazza dei Miracoli, è stato confermato all’unanimità nella seduta di venerdì 23 ottobre a Chiusi.

La riconferma segue un triennio caratterizzato dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dal percorso di ingresso delle Fabbricerie nel Registro unico nazionale del Terzo settore, accompagnato dal confronto con i Ministeri competenti sulle specificità di questi enti.

Tra i risultati rivendicati dall’associazione anche il rafforzamento della collaborazione tra le quindici istituzioni aderenti, diverse per dimensioni e risorse ma accomunate dalla tutela di patrimoni storici, artistici e religiosi.

In particolare, un fondo alimentato dalle quote associative sostiene interventi di conservazione e restauro, consentendo anche alle Fabbricerie con minori disponibilità economiche di affrontare i lavori necessari.

«La fiducia che mi è stata rinnovata è un riconoscimento al lavoro svolto insieme in questi anni», dichiara Maestrelli. «Il risultato di cui sono particolarmente orgoglioso è aver rafforzato la collaborazione tra le Fabbricerie, dando concretezza al principio di sussidiarietà: mettendo in comune risorse e competenze».

Nel nuovo Consiglio direttivo affiancheranno Maestrelli i vicepresidenti Bruno Barel, della Procuratoria di San Marco di Venezia, e Antonino Mannaioli, della Cattedrale di Todi.

Sono stati nominati consiglieri Carlo Rossi dell’Opera della Metropolitana di Siena, Luca Bagnoli dell’Opera Santa Maria del Fiore, Irene Sanesi dell’Opera di Santa Croce e Alessandro Piccardi delle Opere Ecclesiastiche riunite di Montepulciano. Gianluca De Felice ricopre il ruolo di segretario dell’associazione.

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Last modified: Ottobre 26, 2026