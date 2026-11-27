Written by Redazione• 1:14 pm• Pisa, Politica

Gli esponenti del Pd sostengono la linea di Giani per reperire risorse per Cisanello. Al Comune chiedono di portare in Consiglio le scelte urbanistiche e di partire dal progetto Chipperfield

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Marco Biondi, Consigliere comunale PD e Matteo Trapani, Capogruppo PD in Consiglio comunale e consigliere regionale.

Vendere in blocco l’ex Santa Chiara per contribuire al completamento del nuovo ospedale di Cisanello e chiedere al Comune di definire gli obiettivi della riqualificazione. È la posizione di Marco Biondi, consigliere comunale del Pd, e Matteo Trapani, capogruppo in Consiglio comunale e consigliere regionale.

«La mia posizione è chiara: procedere con una vendita unitaria dell’intero complesso e in tempi rapidi», dichiara Biondi, che conferma di condividere la linea del presidente della Regione Eugenio Giani. Secondo il consigliere, una vendita per lotti o il ricorso a una società di trasformazione urbana rischierebbero di allungare i tempi dell’operazione.

I due esponenti del Pd richiamano l’investimento regionale di circa 700 milioni di euro per il nuovo ospedale e collegano la vendita del complesso al reperimento delle risorse per completarlo. «Dobbiamo accompagnare questo percorso fino al suo completamento, mettendo in campo tutte le condizioni necessarie, compresa la valorizzazione del patrimonio immobiliare che è parte di questa operazione», afferma Trapani.

Sulle destinazioni future del Santa Chiara, Biondi sollecita il coinvolgimento delle istituzioni cittadine. «Da anni chiediamo al sindaco Conti di aprire un confronto serio e approfondito sul futuro dell’ex Santa Chiara, portando la questione nelle sedi istituzionali, in Consiglio comunale e nelle commissioni consiliari». Come base di lavoro, i due consiglieri indicano il masterplan di David Chipperfield, vincitore del concorso internazionale del 2007, da aggiornare prevedendo il recupero degli edifici storici, più verde, spazi pubblici accessibili, mobilità sostenibile e funzioni culturali e universitarie.

«Vogliamo che il Santa Chiara diventi un esempio di rigenerazione urbana sostenibile, con una particolare attenzione all’ambiente e alla vivibilità del centro storico», concludono Biondi e Trapani.

Last modified: Novembre 27, 2026