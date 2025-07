Ex PALP di Marina di Pisa, l’opposizione: “Serve un progetto condiviso e integrato con i servizi sociosanitari esistenti”

Written by admin• 7:21 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa delle forze politiche della coalizione civica e progressista (La città delle persone, Partito Democratico, Sinistra Unita) in merito alla proposta della Giunta Conti di conferire l’immobile comunale ex P.A.L.P. di Marina di Pisa a Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

I gruppi consiliari La Città delle Persone, Partito Democratico e Sinistra Unita hanno presentato un ordine del giorno sul progetto della Giunta comunale di destinare l’immobile dell’ex P.A.L.P. di Marina di Pisa a Farmacie Comunali Pisa S.p.A. per l’attivazione di nuovi servizi sociosanitari sul litorale.

«Una decisione su cui nutriamo forti perplessità – dichiarano i capigruppo Paolo Martinelli, Matteo Trapani e Luigi Sofia – sia per la mancanza di trasparenza sugli obiettivi concreti dell’operazione, sia per l’assenza di un reale coinvolgimento dei soggetti istituzionali e sociali già attivi sul territorio».

L’ordine del giorno – che sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale – non esclude in linea di principio la valorizzazione dell’immobile, ma chiede che essa avvenga in maniera coordinata con l’insieme dei servizi sociosanitari esistenti e futuri, a partire dalla nuova Casa di Comunità Spoke del Litorale, in fase di completamento in via Padre Agostino da Montefeltro a Marina di Pisa, a cura di Azienda USL Toscana Nord Ovest.

«Siamo contrari – proseguono i consiglieri – a un utilizzo dell’ex PALP deciso unilateralmente, senza confronto pubblico e senza una visione d’insieme. Servono impegni precisi: garantire piena accessibilità nella ristrutturazione, costruire sinergie tra i servizi, e avviare una coprogettazione vera con ASL e Terzo Settore».

Nel dettaglio, l’ordine del giorno:

Chiede che gli interventi di ristrutturazione dell’ex PALP assicurino la piena accessibilità per le persone con disabilità;

Impegna il Comune a promuovere l’integrazione tra l’ex PALP, la futura Casa di Comunità e i servizi sociali già operativi sul litorale;

Propone che le risorse eventualmente destinate a Farmacie Comunali per la gestione della struttura siano subordinate a un percorso di coprogettazione partecipata con ASL e realtà del territorio.

«I servizi alla persona non possono essere decisi dall’alto, senza visione e senza ascolto. Il litorale pisano ha bisogno di risposte concrete ai bisogni reali della comunità, non di operazioni calate dall’alto per riempire immobili vuoti. I luoghi devono essere messi al servizio delle persone, non il contrario», concludono i capigruppo.

