Written by Redazione• 3:56 pm• Pisa, Attualità

Avviso rivolto a esperti di bioetica, diritto, filosofia, scienze sociali ed epidemiologia. Candidature via PEC entro il 1° dicembre; incarico triennale gratuito

PISA – Cinque professionisti esterni per il Comitato per l’Etica Clinica (ComEC). L’Azienda USL Toscana nord ovest ha pubblicato una manifestazione di interesse nell’ambito del percorso di ricostituzione dell’organismo aziendale.

È previsto un componente per ciascuno dei cinque ambiti richiesti: bioetica, diritto, filosofia, scienze sociali ed epidemiologia. I candidati dovranno possedere le competenze e le esperienze specificate nell’avviso.

Il Comitato svolge funzioni di supporto e consulenza sulle questioni etiche legate all’assistenza e alle decisioni sanitarie. La composizione dovrà garantire multidisciplinarità, parità di genere e una presenza significativa di membri esterni alle strutture aziendali.

Non possono partecipare i dipendenti dell’USL Toscana nord ovest, né i titolari di contratti di collaborazione o consulenza continuativa con l’Azienda.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 1° dicembre 2026, utilizzando il modello allegato all’avviso e inviandolo esclusivamente tramite PEC a direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it.

L’incarico durerà tre anni e sarà svolto a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese documentate di viaggio e soggiorno, secondo i regolamenti aziendali.

Avviso integrale, requisiti e modulistica sono disponibili nella sezione “Manifestazioni di interesse” del sito dell’USL Toscana nord ovest.

Last modified: Novembre 16, 2026