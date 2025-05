Esondazione Arno. Del Rosso (Fdi): “Operazioni condotte con grande efficienza”

Written by admin• 12:21 pm• Pisa, Politica

PISA – L’emergenza legata al rischio di esondazione dell’Arno è stata portata all’attenzione della prima Commissione consiliare permanente dal consigliere Elena Del Rosso, che ha evidenziato l’efficacia con cui è stata gestita una situazione tanto delicata per la città di Pisa.

Le operazioni sono state condotte con grande efficienza dalla Protezione Civile, sotto la responsabilità dell’ing. Luca Padroni, e in stretta collaborazione con tutti gli enti coinvolti: dalla Prefettura, quale primo coordinatore, al Sindaco, autorità responsabile in materia di emergenze “fino alle FFAA e FFOO, il personale degli enti e ai volontari coinvolti”

Un plauso particolare è stato rivolto all’Esercito Italiano – proprio nei giorni del 164° anniversario della sua fondazione – che si è dimostrato l’unica forza in grado di garantire uomini e mezzi in tempi brevissimi, assicurando un intervento risolutivo in una fase altamente critica.

In merito alla situazione attuale, è stato comunicato che i panconi di contenimento ancora presenti lungo le spallette dell’Arno verranno smontati a partire da domani, con il completamento delle operazioni previsto entro il 15 maggio. La gestione dello smontaggio è affidata al Genio Civile, che deve seguire specifiche procedure di affidamento a ditte private, in quanto tali attività non possono essere svolte dall’Esercito.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare da vicino l’evoluzione dei lavori, affinché anche la fase post-emergenziale si concluda nei tempi previsti, restituendo pienamente il Lungarno e le sue viste mozzafiato alla città.

Last modified: Maggio 5, 2025