Erosione del litorale pisano: “Serve più tutela e attenzione”. Diritti in Comune chiede chiarezza anche sulle attività che si svolgono sull’arenile

Written by Redazione• 10:44 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della coalizione Diritti in Comune e della consigliera Giulia Contini.

Il nuovo Masterplan regionale riporta l’attenzione sulla fragilità della costa pisana, con particolare riferimento a Tirrenia e Marina di Pisa. Un territorio sul quale, secondo Diritti in Comune, sono necessari interventi e politiche di tutela di lungo periodo.

«Il tema non può essere affrontato soltanto attraverso le opere necessarie a contrastare l’arretramento della linea di costa – sostiene la coalizione composta da Una città in comune e Rifondazione Comunista –. Occorre interrogarsi anche sulla gestione delle aree demaniali, sulle attività autorizzate o consentite sull’arenile, sui controlli effettuati e sulle garanzie richieste per la tutela dell’ambiente».

In questo contesto, Diritti in Comune richiama la vicenda di uno “schiuma party” organizzato presso uno stabilimento balneare del litorale pisano.

«A partire da questo episodio, riteniamo necessario conoscere quali autorizzazioni, comunicazioni e prescrizioni siano state previste e quali verifiche siano state effettuate in relazione all’utilizzo della schiuma sull’arenile e in prossimità del mare. Chiediamo inoltre quali misure di tutela ambientale siano previste per iniziative di questo tipo».

La questione, sottolinea la coalizione, assume particolare rilievo mentre le stesse istituzioni riconoscono la fragilità della costa e la necessità di investire risorse importanti per contrastare l’erosione.

«La tutela del litorale non è soltanto una questione di grandi opere, ma deve comprendere anche la corretta gestione degli arenili, la salvaguardia dell’ambiente marino, il controllo delle attività svolte nelle aree demaniali e il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa».

Il gruppo consiliare ha quindi presentato una richiesta di accesso agli atti per conoscere quali autorizzazioni siano state rilasciate per lo svolgimento di attività che prevedevano l’impiego di prodotti schiumogeni sul litorale tra giugno e agosto, quali uffici siano stati coinvolti, quali verifiche siano state effettuate e quali prescrizioni siano state impartite.

Diritti in Comune chiede inoltre di conoscere le modalità attraverso le quali il Comune verifica la compatibilità delle iniziative organizzate nelle aree demaniali con la tutela dell’arenile e dell’ambiente marino.

«Il nostro obiettivo non è impedire le attività sul litorale, ma garantire che la valorizzazione e la fruizione della costa siano compatibili con la sua salvaguardia».

Alla richiesta di accesso agli atti si aggiunge un’interpellanza sullo stato delle concessioni demaniali marittime. La coalizione chiede all’Amministrazione una valutazione dei dati disponibili e chiarimenti sulle iniziative che intende assumere per il futuro, anche acquisendo dall’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a definire le modalità con cui procedere alle nuove concessioni.

«Chiediamo anche una prima relazione sul lavoro svolto in un ambito di così grande impatto per il territorio. Non vogliamo che Pisa si trovi di fronte a operazioni calate dall’alto».

«In un territorio che torna oggi a chiedere ingenti risorse per contrastare l’erosione – conclude Diritti in Comune – riteniamo doveroso che la tutela del litorale rappresenti una priorità anche nelle scelte quotidiane riguardanti la gestione del demanio».

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Last modified: Settembre 3, 2026