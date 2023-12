Erio in concerto al Backstage Academy Pisa

Scritto da admin• 12:52 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Prosegue a gonfie vele il format “Thursday I’m In Love”, rassegna di eventi culturali e concerti organizzata dall’Associazione Culturale Backstage Academy Pisa ogni giovedì.

Il mese di Dicembre prosegue a gonfie vele: Giovedì 14 in Viale delle Cascine 66, Fabiano Franovich in arte ERIO, voce unica definita “quasi aliena”, uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni con atmosfere notturne e melodie dolcissime, rhythm and blues/soul pop/elettronica, finalista di X Factor 2021.

Dopo aver studiato canto lirico e composizione, scrive una manciata di brani che solo su consiglio della madre decide di inviare ad alcune case discografiche. Tra queste c’è La Tempesta che s’innamora subito della sua voce e della sua scrittura. Erio e La Tempesta decidono di prendere in mano le redini del progetto e di incidere subito le prime canzoni col fidato Paolo Baldini, già al mixer con Mellow Mood, Tre allegri ragazzi morti e The Sleeping Tree. Sono proprio i musicisti di queste band che registrano le musiche dei brani di Erio. È così che La Tempesta pubblica i primi due 45 giri digitali di Erio, il primo “We’ve Been Running/Oval In Your Trunk” distribuito il 24 febbraio del 2015 ed il secondo “The Reason/Torch Song” il 3 giugno 2015. Un mix inaspettato di atmosfere notturne e dolci melodie, rhythm and blues e soul pop, quasi un frullato di sonorità che oscillano tra Björk e Tracy Chapman, Bon Iver ed Elisa, Antony e Sigur Rós, solo per dirne alcuni.

Erio arriva quindi al debutto discografico vero e proprio con un album pubblicato sempre da La Tempesta il 6 novembre 2015. Il titolo è “Für El” e contiene dodici tracce tra cui le quattro già edite. Il suono del disco, nonostante i frequenti disturbi elettronici sembrino spesso pronti a prendere il sopravvento, è caldo e naturale, nel tentativo di costruire un paesaggio confortante e dolce nel quale la voce di Erio sia autorizzata ad essere esplicitamente drammatica e addolorata. Nonostante il tono franco e diretto, il carattere dei testi non diventa mai propriamente narrativo; all’ascoltatore viene chiesto di assistere al risultato di una serie di eventi ai quali si fa riferimento solo con brevi allusioni. L’attenzione è sul mondo interiore del personaggio di cui Erio è interprete, mentre di quello esteriore rimangono solo vaghi echi lontani, come quelli che il dub futuristico di Baldini applica ai suoni acustici sui quali galleggiano le melodie e le armonie vocali, che sono le protagoniste indiscusse del disco. Anticipato dai singoli “Limerence”, “Kill It! Kill It!” e “The Biggest of Hearts” ad Aprile del 2018 esce il secondo album di Erio per Kowloon Records/La Tempesta Dischi.

Nel 2021 Erio ha partecipato alla fase finale di X Factor.

Ad aprire la serata ci sarà Violet, una cantautrice Livornese, poli-strumentista, classe 2000.

Nonostante risieda comodamente nel Pop, il suo stile è vario, maturato fra gli anni spesi in conservatorio, quelli in cui ha fatto parte di un coro Gospel e la passione per ogni genere musicale, in particolare lo Screamo ed il Punk.

I suoi brani, quindi, mescolano stili musicali vari per assecondare al meglio i messaggi e le emozioni che l’artista deve comunicare, con testi figurativi (spesso mitologici) che riflettono sul mondo in cui viviamo, sulla vita quotidiana, ma che parlano anche delle battaglie con depressione e ansia.

Il tutto affrontato con toni sarcastici, ironici e diretti in un mondo che passa dal fatato al Goth.

VIOLET ha fatto la sua prima apparizione televisiva nel 2019, nel programma The Voice of Italy, dove ha fatto parte del Team Morgan; ha partecipato poi a Dream Hit 2020, per finire scrivendo e cantando una canzone per il film di Ruffini “Ragazzaccio”, uscito nel 2022.

L’ingresso è riservato ai soci Csen, con possibilità di tesserarsi la sera stessa dell’evento.

Il concerto inizierà alle ore 22:00 e le prevendite sono disponibili su eventbrite.it al costo di 7€, comprensivi di tessera.

Per tutte le info si può scrivere al numero WhatsApp 3491518850.

