Written by Ottobre 23, 2026 12:50 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

End Polio Now, le Logge dei Banchi si illuminano di arancione

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Sabato 24 ottobre Pisa aderisce alla Giornata mondiale contro la poliomielite. Sette Rotary Club del territorio insieme per sostenere la campagna internazionale

PISA- Le Logge dei Banchi si illumineranno di arancione nella serata di sabato 24 ottobre, in occasione della Giornata mondiale contro la poliomielite. Pisa aderisce così a End Polio Now, la campagna del Rotary International per sostenere l’eradicazione della malattia e sensibilizzare la cittadinanza.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Gambacorti dall’assessora alle politiche sociosanitarie Giovanna Bonanno, insieme a Gabriele Siciliano del Rotary Club Pisa Pacinotti, Emilia Ghelardi del Rotary Club Pisa e Giuseppe Saggese del Rotary Club Pisa Galilei.

Partecipano i Rotary Club Pisa, Pisa Galilei, Pisa Pacinotti, Pontedera, Cascina e Monte Pisano, San Giuliano Terme Leonardo Fibonacci e San Rossore.

«L’amministrazione comunale è al fianco del Rotary Club in occasione di questa importante iniziativa», dichiara Bonanno, che ha ringraziato Siciliano per la proposta di un approfondimento sui risultati della ricerca e sui progressi della medicina. «La Giornata mondiale contro la poliomielite ci ricorda che, nonostante gli straordinari risultati ottenuti, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e continuare a sostenere gli sforzi per arrivare alla sua definitiva eradicazione».

Siciliano ha richiamato il ruolo della vaccinazione nel ridimensionamento della malattia e la necessità di proseguire l’impegno internazionale: «Esistono ancora Paesi nei quali, per ragioni socioeconomiche e sanitarie, il rischio è presente». In questo contesto opera la Fondazione Rotary, sostenendo le campagne vaccinali attraverso le proprie iniziative umanitarie.

Secondo i dati illustrati nella presentazione, dal 1988 i casi di poliomielite nel mondo sono diminuiti di oltre il 99%. Attraverso il programma PolioPlus, il Rotary ha investito oltre 2,9 miliardi di dollari, contribuendo a proteggere più di tre miliardi di bambini in 122 Paesi.

L’illuminazione delle Logge vuole ricordare che l’obiettivo non è ancora raggiunto: la campagna richiama l’importanza di continuare a sostenere vaccinazioni, sorveglianza e informazione per consolidare i progressi compiuti.

Last modified: Ottobre 23, 2026
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