Written by Redazione• 8:51 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa cerca risposte nel derby del Castellani contro l’Empoli questa sera (ore 19.30) alla Computer Gross Arena contro gli azzurri di Andreoletti. Mister Bianco potrebbe riproporre il 3-4-2-1. Solito ballottaggio in mezzo al campo. Pittarello unica punta. Nell’Empoli parecchie defezioni, l’ultima quella di capitan Magnino.

di Antonio Tognoli

Sarà una gara tutt’altro che facile per i nerazzurri in un campo storicamente ostico ed in un derby che anche se non è dei più sentiti, ha sempre il suo valore.

Sono 24 i convocati da mister Bianco, che ha praticamente tutta la rosa a sua disposizione, eccezion fatta per Lusuardi e Buffon. Inizialmente il Pisa si schiererà con un 3-4-2-1. Davanti a Confente, difesa a tre con Calabresi, Primasso e Angori. A centrocampo solito ballottaggio tra Loyola e Vural per un posto accanto a Correia. Sugli esterni spazio a Leris e Zanon, ma occhio a Marras che potrebbe essere nuovamente schierato come esterno. In attacco Pittarello sarà l’unica punta, supportata alle sue spalle da Moreo e Tramoni.

In casa Empoli alcune defezioni inportanti tra le quali quella del capitano Magnino, oltre a quelle di Romagnoli, Monaco e Cauz. Il tecnico Andreoletti punterà inizialmente su un 5-3-2 con il pisano Seghetti tra i pali. Linea difensiva a tre formata da Bembnista, Indragoli e Curto. Centrocampo folto con Bandinelli, Yepes e Saporiti e Zedadka e Corrado favoriti come esterni. In attacco la coppia formata da Distefano e Shpendi.

Purtroppo questo derby non sarà colorato dal tifo, visto le restrizioni imposte ai tifosi del Pisa da parte del GOS I tifosi nerazzurri potranno accedere nel settore ospiti empolese solo con la Fidelity Card.

Last modified: Novembre 21, 2026