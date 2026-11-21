Written by Redazione• 10:40 pm• Pisa SC

SCUFFET 6,5 – Schierato per la prima volta da titolare in Campionato, chiude bene su Shpendi al quarto d’ora di gioco, sicuro su una conclusione da lontano di Di Stefano e determinante sullo stesso attaccante empolese in avvio di ripresa da posizione ravvicinata, ha conferito sicurezza al reparto.

LERIS 6,5 – Impiegato nell’insolito ruolo di terzino destro, si disimpegna con sufficiente autorità proponendosi anche in alcune interessanti proiezioni offensive oltre a rendersi pericoloso di testa in occasione dei calci d’angolo, un esperimento indubbiamente positivo da poter riproporre.

PRIMASSO 6 – La disposizione della difesa a quattro consente al giovane difensore di “dedicare le sue attenzioni” alla marcatura ad uomo su Stevan Shpendi, limitato nei suoi movimenti anche ricorrendo a qualche fallo di troppo che, alla fine, gli costa l’ammonizione, si dimentica dell’attaccante albanese solo alla mezz’ora del primo tempo, ma quest’ultimo non sfrutta la circostanza colpendo male di testa l’invitante cross di Corrado..

CARACCIOLO 6,5 – Tornato nell’undici titolare a distanza di due mesi esatti (Mantova – Pisa del 20 settembre scorso), il Capitano mette a disposizione la sua esperienza nel comandare un reparto difensivo che non soffre più di tanto gli attacchi dei padroni di casa, soprattutto nei concitati minuti conclusivi.

ANGORI 6,5 – Con meno responsabilità difensive visto lo schieramento a quattro, l’esterno nerazzurro spinge con maggiore continuità durante tutto l’arco dei 90′, andando anche in un paio di circostanze pericolosamente al tiro, unica pecca un’indecisione a centrocampo che avvia in apertura di ripresa l’azione più pericolosa dei padroni di casa..

VURAL 6 – Anche per lui, come per Caracciolo, un rientro tra i titolari come non gli accadeva da inizio settembre a Castellammare di Stabia, ed il 20enne centrocampista turco ha confermato le sue doti tecniche e di palleggio, così come una scarsa mobilità ed agonismo, ma per questo c’era il suo compagno di reparto. (dal 89′ Leone s)

CORREIA 7 – Se non fosse per il colore della pelle che lo distingue dai suoi compagni, talvolta penseremmo che il Pisa giochi in 12, vista la sua onnipresenza in ogni zona del campo, da un suo appoggio di testa nasce la rete che decide l’incontro, per poi risultare baluardo invalicabile per gli avversari, con Bandinelli a ricorrere al fallo da ammonizione per fermare una sua incursione che aveva tutti i crismi della pericolosità.

MARRAS 6 – Esterno destro in una formazione a trazione anteriore, alterna cose buone ad altre meno, andando in una sola occasione al tiro, peraltro uscito largamente a lato e l’impressione che se ne ricava è che non sia ancora al massimo e che da lui sia lecito attendersi di più (dal 77′ Zanon 6 – mandato in campo per contrastare la freschezza del subentrato Ceesay, fatica a contenerne la velocità aggrappandosi più all’esperienza che non alla tecnica)..

MOREO 6,5- In un modulo tattico che lo vede nella doppia veste di rifinitore e/o di seconda punta assieme a Pittarello, dimostra di avere riacquistato la condizione che sembrava un po’ smarrita prima della sosta, dialoga con ottima intesa con il compagno di reparto, oltre ad essere decisivo anche in fase di ripiegamento, come quando sbroglia in avvio di partita una situazione nei pressi di Scuffet che poteva divenire pericolosa (dal 66′ Petagna sv – difficile esprimere un giudizio, entra per tenere alta la squadra, ma tocca il primo pallone al 90′, sembrando ancora un “corpo avulso” nei meccanismi di gioco)

TRAMONI 6,5 – Dimostra in alcune circostanze sprazzi delle sue qualità tecniche, forse se vogliamo trovare un difetto talora un po’ troppo lezioso, i suoi calci d’angolo sono sempre pericolosi per poi essere protagonista di una ripartenza che lo vede smarcato al tiro da Pittarello, ma la sua conclusione è respinta da Seghetti (dal 66′ Rao 6,5 – entra ed “infiamma” subito la gara con una discesa che costringe Zedadka al fallo da ammonizione, per poi ripetersi poco dopo allorché serve un prezioso assist a Marras, anticipato da Seghetti in uscita, si sacrifica in copertura nel convulso finale)

PITTARELLO 7,5 – Il migliore in campo, non solo (e non è poco …) per aver realizzato in apertura la rete che decide l’incontro, con una giocata da attaccante puro, ma per il continuo apporto alla fase offensiva, andando vicino al raddoppio nel primo tempo a conclusione di uno splendido uno-due con Moreo, per poi servire un assist a Tramoni sventato dall’estremo difensore avversario, mentre pecca forse di eccessivo altruismo nella ripresa allorché, superato Seghetti, cerca di servire Petagna invece di andare direttamente al tiero. (dal 89′ Piccinini sv)

BIANCO 6,5 – Ripropone la presenza contemporanea dei quattro attaccanti, ma, stavolta, ridisegnando il modulo tattico con la difesa a quattro che ha, di fatto, consentito a Moreo di trovare una più corretta collocazione in campo ed i risultati sono stati evidenti, con il Pisa ad aver avuto il solo difetto di non concretizzare come avrebbe potuto le occasioni create, ma l’importante era conquistare i tre punti in vista della delicata sfida di mercoledì con il Modena alla “Cetilar Arena”..

Last modified: Novembre 21, 2026