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EMPOLI – Il Pisa torna al successo dopo quattro gare espugna Empoli (1-0) con un il quinto sigillo stagionale del suo bomber Filippo Pittarello. La rete del bomber ex Catanzaro è bastata alla formazione di mister Bianco per centrare il secondo successo dopo la sosta che riporta i nerazzurri a quota 19 punti. Una ripartenza importante per i nerazzurri che mercoledì attendono il Modena all’Arena.

di Antonio Tognoli

Mister Paolo Bianco ha praticamente tutta la rosa a sua disposizione, eccezion fatta per Lusuardi e Buffon. Inizialmente il Pisa si schiera con un 3-4-2-1. Davanti a Scuffet preferito a Confente, difesa a tre con il ritorno di Caracciolo al centro della difesa completata da Primasso e Angori. A centrocampo Vural ha la meglio su Loyola, per un posto accanto a Correia. Sugli esterni spazio a Leris e Marras. In attacco Pittarello sarà l’unica punta, supportata alle sue spalle da Moreo e Tramoni.

In casa Empoli alcune defezioni inportanti tra le quali quella del capitano Magnino, oltre a quelle di Romagnoli, Monaco e Cauz. Il tecnico Andreoletti punta inizialmente su un 5-3-2 con il pisano Seghetti tra i pali. Linea difensiva a tre formata da Bembnista, Indragoli e Curto. Centrocampo folto con Bandinelli, Yepes e Saporiti e Zedadka e Corrado esterni. In attacco la coppia formata da Distefano e Shpendi.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in campo con la terza maglia, Empoli in campo con la casacca azzurra. Oltre 300 i tifosi del Pisa sistemati nel settore ospiti del Castellani. I nerazzurri partono subito forte e guadagnano subito due corner. Sugli sviluppi del secondo tiro d’angolo calciato da Tramoni, palla in area spizzata da Correia, gran girata da parte di Pittarello, che si infila sotto la traversa e non dà scampo a Seghetti: 0-1. Nerazzurri subito avanti. Quinto sigillo stagionale per Filippo Pittarello. E si fanno sentire subito i tifosi nerazzurri con il loro supporto alla squadra. Brutto colpo per l’Empoli. Nel frattempo la tifoseria azzurra ricorda “Tassino“, il tifoso dell’Empoli scomparso in settimana. Il “Castellani” applaude. Si torna sul rettangolo verde con sprazzi di buon Pisa. Leris scambia molto bene con Moreo sul settore di destra, Pittarello accarezza un’altra gran palla per Vural che dal limite invece di tentare la conclusione si allarga e l’azione sfuma. La risposta dell’Empoli è affidata ad una doppia conclusione di Distefano e Shpendi, conclusione non trattenuta da Scuffet, ma ci pensa Moreo a liberare l’area di rigore. Gara molto vivace, non c’è un attimo di pausa. Il Pisa si riaffaccia in avanti e dal settore di sinistra su un traversone di Tramoni, la difesa azzurra respinge, sulla palla si avventa Angori, ma il suo sinistro termina sul fondo. Il Pisa sembra controllare bene la gara. Moreo si infila sul filo dell’offside, ma la sfera servitagli dalle retrovie è troppo lunga e Seghetti blocca. Al 20′ per i nerazzurri ci prova anche Marras, che si accentra da destra e lascia partire il suo mancino: palla fuori non di molto. Altra potenziale palla gol per la squadra di Bianco. I nerazzurri si rendono ancora pericolosi sugli sviluppi del terzo angolo. Schema di Tramoni dalla bandierina per il sinistro di Angori, colpo di testa all’indietro di Leris, palla ancora fuori di un soffio. L’Empoli prova ad uscire dal guscio. Yepes addomestica una bella palla sulla tre quarti, il suo destro dal limite però è alto sopra la traversa. Ma quando viene in avanti il Pisa, suona sempre un campanello di allarme per la difesa azzurra. Dall’ennesimo corner, ancora calciato da Tramoni, Correia appostato sul secondo palo rimette il pallone in mezzo, Seghetti blocca in due tempi, non senza qualche difficoltà. Sono ancora i nerazzurri ad avere una grossa occasione: grande scambio Moreo-Pittarello, il sinistro del numero otto nerazzurro termina però sul fondo. Che peccato. Sul capovolgimento di fronte Distefano prova il destro dalla grande distanza, ma Scuffet è attento e blocca a terra. Dalla parte opposta c’è subito Leris che effettua un cross da destra, Pittarello si scontra con Seghetti e l’arbitro ferma il gioco. Prima del duplice fischio di La Penna, occasione per l’Empoli con un compo di testa di Distefano, che sibila il palo alla sinistra di Scuffet. La prima frazione si chiude sull’1-0 per i nerazzurri.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio ad inizio secondo tempo nei due schieramenti. La prima occasione del secondo tempo è del Pisa con un destro in diagonale di Tramoni, bloccato a terra da Seghetti. Poco dopo però dopo un errore in disimpegno di Angori sulla tre quarti, gli azzurri ripartono, Saporiti imbecca Distefano, ma il suo sinistro è deviato in angolo da Scuffet. Primo ammonito del match è Bandinelli, per un fallo su Marras sulla fascia sinistra del campo. Dalla susseguente punizione colpo di testa di Moreo, Seghetti blocca. Primo cambio della partita: Andreoletti richiama Bandinelli appena ammonito e inserisce l’ex Spezia Degl’Innocenti. Momento di stanca del match. Molti errori da una parte e dall’altra. Intorno al quarto d’ora altri due cambi per l’Empoli: Ceesay ed Egan, rilevano Indragoli e Corrado. Discesa a tutta fascia per Angori che va da solo e crossa in mezzo, l’Empoli si rifugia in angolo. Niente di fatto dal corner per i nerazzurri. Primi cambi anche nel Pisa: fuori Moreo e Tramoni, dentro Rao e Petagna. Ed è subito Rao a mettersi in mostra con una sua azione in velocità costringendo Curto al fallo dal limite e al conseguente giallo. La punizione dal limite di Rao è deviato dalla barriera azzurra in corner. Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Pittarello e Seghetti tiene a galla l’Empoli. Poco dopo ancora Rao protagonista, lascia sul posto Egan e serve una bella palla a Petagna, anticipato da Seghetti in uscita. Al 71′ fuori anche Saporiti per l’Empoli e dentro Meznar. Ma poco dopo Pittarello si avvengta su un passaggio corto della difesa azzurra anticipa Seghetti e con la porta sguarnita anzichè calciare verso la porta, serve Petagna, anticipato dalla difesa dell’Empoli. L’Empoli si riaffaccia pericolosamente in avanti con una conclusione di Distefano, respinta dalla difesa. Sugli sviluppi dell’azione, punizione per l’Empoli calciata da Yepes, palla alta sopra la traversa. Mister Bianco richiama anche Marras ed inserisce per l’ultimo quarto del match Zanon per dare un pò più di equilibrio alla squadra. Pittarello si conquista un calcio di punizione dal limite. Si incarica della battuta Angori, il primo tiro è respinto dalla barriera, il secondo sempre con il mancino, termina di poco alto sopra la traversa. L’Empoli prova a venire in avanti e per poco non coglie di sorpresa il Pisa con Zedadka, il suo destro deviato da Angori, termina sull’esterno della rete. A due minuti dal 90′ doppio caambio per Bianco: fuori Pittarello e Vural, dentro Piccinini e Leone. Sono quattro i minuti di recupero concessi da La Penna. L’Empoli in avanti, il Pisa sulla difensiva. Ma è ancora il Pisa a costruire l’ultima azione con una bella azione di Piccinini palla per Leris, sinistro con Seghetti che blocca. Finisce qui. Vince il Pisa che sale a quota 19 punti in classifica.

EMPOLI – PISA 0-1

EMPOLI (3-5-2): 12 Seghetti; 36 Bembnista; 28 Indragoli (59′ 15 Ceesay), 25 Curto; 98 Zedadka, 23 Bandinelli (53′ 5 Degl’Innocenti), 21 Yepes, 10 Saporiti (71′ 16 Meznar), 91 Corrado (59′ 35 Egan); 20 Distefano, 11 Shpendi. A disp. 1 Perisan, 13 Filippis, 37 Antonini, 39 Biondini, 40 Berizzi, 44 Deli, 57 Belardinelli. All. Matteo Andreoletti.

PISA (3-4-2-1): 1 Scuffet; 13 Primasso, 4 Caracciolo, 3 Angori; 7 Leris, 29 Correia, 21 Vural (88′ 55 Leone), 23 Marras (76′ 72 Zanon); 32 Moreo (65′ 37 Petagna) , 10 Tramoni (65′ 17 Rao); 8 Pittarello (88′ 36 Piccinini). A disp. 98 Confente, 2 Bozhinov, 5 Canestrelli, 11 Ferrah, 14 Loyola, 26 Coppola, 33 Calabresi. All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma (Ass. Lo Cicero-Boato). Quarto uomo: Do Marco. VAR Rutella. AVAR Pezzuto.

RETI: 2′ Pittarello (P)

NOTE: Terreno in buone condizioni. Ammoniti Bandinelli (E), Primasso (P), Zedadka (E). Angoli 5-11. Rec pt 0′; st 4′. Spettatori 5.752 per un incasso di 47.376,37

Last modified: Novembre 21, 2026