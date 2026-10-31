Emilia Lacroce (La Città delle Persone) commenta i dati dell’Ecosistema Urbano

Written by Redazione• 4:43 pm• Pisa, Politica

PISA – Emilia Lacroce, consigliera comunale de La città delle Persone ed esponente di Europa Verde, commenta i dati di Ecosistema Urbano 2026 sulle città più green: “Pisa perde sette posizioni e si ferma al 34° posto. Più che la classifica, però, devono interessarci i segnali che arrivano dai singoli indicatori: ci dicono con chiarezza dove serve cambiare passo“.

Il dato più preoccupante, secondo Lacroce, riguarda i rifiuti: 787 kg prodotti per abitante all’anno, tra le città peggiori, mentre la raccolta differenziata si ferma al 62,5%, sotto la media nazionale. “La priorità deve essere produrre meno rifiuti e incentivare recupero, riuso e differenziata” spiega la consigliera.

Criticità anche sui consumi idrici, 154 litri al giorno per abitante contro una media di 143, e soprattutto sulle energie rinnovabili negli edifici pubblici: appena 1,62 kW ogni mille abitanti, contro una media nazionale di 7,25. Secondo Lacroce è “un divario enorme, che dimostra quanto spazio ci sia per investire”.

Sulla mobilità emerge poi un paradosso: “L’offerta di trasporto pubblico è consistente, con 61 vetture-km pro capite, ma l’utilizzo resta fermo a 78 viaggi annui per abitante. È evidente che non basta mettere autobus in strada, ma bisogna renderli competitivi, affidabili e convenienti e accompagnare l’offerta con politiche della mobilità che riducano realmente la dipendenza dall’auto”. Politiche per la mobilità virtuose che andrebbero ad incidere positivamente anche sulla qualità dell’aria, che in relazione ai limiti di legge UE e ai valori guida OMS per la tutela della salute umana assegnano a Pisa una valutazione solo sufficiente. Infine il consumo di suolo: 5,5 mq per abitante in più tra 2019 e 2024. “È esattamente il contrario della direzione che dovrebbe prendere una città esposta a caldo estremo e rischio idraulico e invece su questo punto il POC della giunta Conti va nella direzione di aggravare ancora il quadro. Per una vera transizione ecologica servono meno suolo consumato, meno rifiuti, più rinnovabili, trasporto pubblico realmente utilizzabile e attrattivo e politiche ambientali coerenti in ogni scelta urbanistica. Proprio l’opposto di cosa ha fatto e cosa sta facendo fino a qui la destra“.

Last modified: Ottobre 31, 2026