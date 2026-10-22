Emergenza casa, Potere al Popolo: “Mappare gli immobili vuoti e riassegnarli a canone sociale”

Written by Redazione• 2:27 pm• Pisa, Politica

l movimento richiama il caso di Palazzo Pampana e raccoglie firme per una proposta di legge regionale sul diritto all’abitare

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa.

Un censimento degli immobili inutilizzati, il recupero delle case popolari e la requisizione degli appartamenti lasciati vuoti a fini speculativi, da riassegnare a canone sociale. Sono le richieste avanzate da Potere al Popolo, che denuncia la gravità della crisi abitativa pisana.

Il movimento cita le stime attribuite ad Asia USB e ad altri sindacati degli inquilini, secondo le quali in città sarebbero presenti 200 case popolari vuote e circa 4mila appartamenti sfitti. Numeri che Potere al Popolo mette in relazione con le difficoltà delle famiglie nel trovare un’abitazione e con l’aumento degli affitti.

Tra gli esempi richiamati figura Palazzo Pampana, che il movimento descrive come abbandonato da anni e con decine di alloggi inutilizzati al suo interno. Per Potere al Popolo, l’emergenza è il risultato di scelte politiche ed economiche che favoriscono la rendita immobiliare a scapito del diritto alla casa.

«Mappare, requisire e riassegnare» è la parola d’ordine della campagna, accompagnata dalla raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare regionale sul diritto all’abitare.

Tra gli obiettivi indicati figurano lo stop ai finanziamenti pubblici ai privati e la ristrutturazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, senza nuovo consumo di suolo.

Il movimento annuncia banchetti in diverse zone di Pisa e nel resto della Toscana, con l’obiettivo di raggiungere 5mila firme per portare la proposta all’esame del Consiglio regionale. La campagna viene inoltre collegata alla mobilitazione contro la guerra e il carovita, in vista dello sciopero del 30 ottobre indetto da USB.

Last modified: Ottobre 22, 2026