Elezioni Comunali Pisa. Conti – Martinelli: testa a testa. Chiesto il riconteggio di due sezioni

Scritto da admin• 8:46 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Sarà una lunga notte. È sempre in corso lo spoglio dei voti a Pisa, dove si è votato per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono state scrutinate 86 sezioni su 86, l’attuale primo cittadino del centrodestra Michele Conti è in testa col 49.96Segue Paolo Martinelli (Pd e M5S) col 41.12%.

In alcune sezioni però (la 59 a Porta Lucca) e (la 53 al Russoli) è previsto il riconteggio dei voti sulle schede contestate. Ballano davvero pochissimi voti di differenza. Il ballottaggio è quasi certo, ma Conti potrebbe sempre spuntarla per una manciata di voti.m al primo turno. Tutto resta aperto e rimane una situazione molto incerta, mai verificatasi in tanti anni di elezioni comunali.



Per le impressioni dei due candidati bisognerà attendere domani martedì 16 Maggio alle ore 10.30.



NEWS IN AGGIORNAMENTO

Last modified: Maggio 16, 2023