ELENA MEINI(LEGA): “Il solito sport preferito degli antidemocratici in campagna elettorale colpisce anche me: imbrattato autobus con la mia pubblicità.”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini (LEGA).

«Non mi sorprende che, anche in questa campagna elettorale, qualcuno si diverta a strappare i manifesti altrui o, come nel mio caso, a imbrattare il simbolo del mio partito affisso sul retro di un autobus di linea» — dichiara Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e capolista a Pisa e provincia.

«Poiché non posso ovviamente controllare ogni mezzo su cui ho regolarmente acquistato gli spazi pubblicitari — aggiunge Meini — è possibile che non si tratti di un episodio isolato. Non mi stupiscono questi atti che mirano a oscurare chi la pensa diversamente: in me producono l’effetto opposto, rafforzano la convinzione che le nostre idee e i nostri progetti per i pisani siano validi, tanto da infastidire i soliti antidemocratici».

«Continuerò quindi, senza farmi scoraggiare, il mio dialogo costante con i cittadini — conclude l’esponente leghista — perché solo ascoltando direttamente le persone si può davvero capire quali siano i loro problemi e impegnarsi con serietà per trovare soluzioni concrete».

