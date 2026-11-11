“Elementi”, a Cascina musica e poesia incontrano “La volta celeste”

Written by Redazione• 2:07 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 15 novembre alla Città del Teatro l’inaugurazione dell’opera di Marcantonio Bibbiani e il concerto della Società Corale Pisana

CASCINA – Un pomeriggio tra scultura, musica corale e poesia. Domenica 15 novembre alla Città del Teatro è in programma un doppio appuntamento che mette in dialogo arti visive e spettacolo dal vivo.

Si comincia alle 17.30 nel foyer con l’inaugurazione di “La volta celeste”, opera donata al Comune di Cascina dallo scultore Marcantonio Bibbiani.

Alle 18.30, nella Sala Franca Rame e Dario Fo, andrà in scena “Elementi – Acqua, Aria, Terra, Fuoco. La natura e l’uomo nella polifonia del XX e XXI secolo”, ideato da Marco Fabiani e presentato dalla Società Corale Pisana, in collaborazione con StereoTipi.

Il concerto spettacolo intreccia composizioni corali contemporanee, letture poetiche, immagini e movimento per esplorare il rapporto tra essere umano e natura. I quattro elementi guidano un percorso che attraversa paesaggi terrestri e acquatici, la notte e gli astri, fino alla luce e alla materia vulcanica.

Anche il coro parteciperà alla costruzione scenica, muovendosi nello spazio e modificando la propria disposizione in dialogo con luci, ombre e paesaggi sonori.

La direzione artistica, il coordinamento musicale e gli arrangiamenti sono affidati al maestro Gianpaolo Mazzoli. In scena, insieme alla Società Corale Pisana, ci saranno la voce recitante di Giulia Perelli, l’ensemble Bequadro, Fabia Simini al violoncello, Carlo Bosco al pianoforte, Gabriele Ciangherotti alle percussioni e il soprano Ilaria Casai. La preparazione delle parti orchestrali è curata da Stefano Brondi.

Lo spettacolo dura 90 minuti. I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso il teatro, con posto unico a 12 euro, ridotto Società Corale Polifonica a 6 euro e ridotto Amici del Teatro a 2 euro. Le riduzioni sono acquistabili esclusivamente al botteghino.

Last modified: Novembre 11, 2026