Ecoesione: il gioco da tavolo che sfida il futuro della sostenibilità

PISA- Come possiamo conciliare benessere sociale e tutela ambientale in un mondo con risorse finite? Questa domanda dà vita a Ecoesione, un innovativo gioco da tavolo strategico creato da un team di economisti ecologici dell’Università di Pisa in collaborazione con i game designer di Golem’s Lab di Bologna.

Ecoesione non è solo un gioco, ma un vero e proprio strumento educativo e un laboratorio esperienziale che invita i giocatori a riflettere sul futuro della nostra società, mentre si divertono. Ambientato in un mondo in transizione, il gioco coinvolge 2-4 partecipanti che competono e collaborano per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), consapevoli del fatto che le risorse fossili devono essere superate e che ogni scelta influisce sul benessere collettivo e sull’equilibrio del pianeta. Le meccaniche del gioco combinano piazzamento di personaggi, gestione delle risorse e combinazione di carte, risultando accessibili anche ai principianti, ma al contempo abbastanza profonde e articolate per i giocatori più esperti. Il focus del gioco è sulla riflessione: prendere decisioni ponderate, cooperare quando necessario, prevenire il degrado ambientale e promuovere inclusione e resilienza sociale.

Per rendere Ecoesione accessibile a un pubblico vasto, è stata avviata una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, la principale piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, con il supporto del Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Banca Etica e Etica Sgr. I fondi raccolti non solo permetteranno la stampa e distribuzione del gioco, ma anche la formazione di educatori, la donazione di copie gratuite alle scuole e l’organizzazione di eventi, laboratori e percorsi formativi a livello nazionale, in collaborazione con ludoteche e botteghe del mondo.

Con Ecoesione, la sostenibilità diventa una sfida che merita di essere affrontata – giocando.

Per ulteriori informazioni:

Produzioni dal Basso – Ecoesione

