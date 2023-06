È ufficiale. Le strade del Pisa e del Ds Claudio Chiellini si dividono

Scritto da admin• 6:21 pm• Pisa SC

PISA – La Società Pisa Sporting Club e il Direttore Sportivo Claudio Chiellini comunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

Questo il saluto che il Direttore Sportivo Claudio Chiellini ha voluto trasmettere attraverso i canali ufficiali della Società: “Alla fine di questo importante percorso umano, sportivo e professionale ringrazio la Proprietà, la famiglia Corrado e tutte le persone che mi hanno accompagnato e coadiuvato in questi due anni bellissimi. Ringrazio il Pisa Sporting Club per tutte le emozioni vissute e auguro ai colori nerazzurri le migliori fortune e un futuro ricco di soddisfazioni”.

La Società Pisa Sporting Club, nel ringraziare il Direttore Chiellini per l’opera professionale svolta e per il contributo fornito in questo importante cammino congiunto gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera.

