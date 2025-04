Written by admin• 12:57 pm• Pisa SC

PISA – “La Società Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa del Santo Padre Francesco”. In segno di lutto la FIGC, d’intesa con tutte le componenti federali, ha deciso di sospendere tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi.

La gara Pisa-Cremonese, originariamente in programma questa sera (ore 20.30) alla Cetilar Arena è stata dunque rinviata a data da destinarsi

