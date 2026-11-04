Written by Novembre 4, 2026 11:49 am Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Due presunti lupi trovati decapitati, nuovo esposto alla Procura di Pisa

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Il Sindacato per la Biodiversità e gli Ecosistemi chiede accertamenti sui ritrovamenti di aprile all’Arnaccio e a Cascina: «Chiarezza sulle analisi e sulla conservazione dei reperti».

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindacato per la Biodiversità e gli Ecosistemi.

Un nuovo esposto-denuncia sui due canidi, apparentemente appartenenti alla specie lupo, trovati con la testa separata dal corpo nell’aprile 2026. Il Sindacato per la Biodiversità e gli Ecosistemi annuncia di aver presentato l’atto alla Procura della Repubblica di Pisa, chiedendo di fare luce sulle cause della morte e sugli eventuali collegamenti tra i due episodi.

Il primo ritrovamento risale al 3 aprile, lungo la statale 67 bis Arnaccio. Secondo la documentazione dell’Asl Toscana nord ovest citata dal Sindacato, una testa indicata come “lupoide” sarebbe stata sequestrata dai Carabinieri Forestali di Calcinaia e consegnata all’Istituto Zooprofilattico di Pisa.

Il secondo episodio è del 10 aprile, presso il cavalcavia Paolo Savi, nel comune di Cascina. La scheda di intervento richiamata nel comunicato descrive un lupo con la testa staccata dal corpo e il trasferimento dei resti all’Istituto Zooprofilattico.

Il Sindacato riferisce di aver presentato richieste di accesso agli atti a luglio, seguite da solleciti, senza ricevere gli esiti degli accertamenti genetici, necroscopici, tossicologici o balistici. Il 6 agosto, aggiunge l’organizzazione, i Carabinieri Forestali avrebbero comunicato l’impossibilità di fornire informazioni perché coperte dal segreto investigativo.

Con il nuovo esposto vengono chieste verifiche sull’esistenza di uno o più procedimenti e sull’eventuale collegamento tra i ritrovamenti. Tra gli accertamenti sollecitati figurano l’identificazione della specie, la provenienza degli animali, la causa della morte e il momento della decapitazione, oltre alla ricerca di eventuali proiettili, sostanze tossiche o tracce riconducibili al bracconaggio.

L’organizzazione chiede inoltre di acquisire verbali, fotografie e referti, assicurando la conservazione dei reperti e dei campioni utili alle indagini.

«La tutela della biodiversità non può dipendere dall’attenzione momentanea generata da una fotografia o da un titolo di cronaca», dichiara Maurizio Baglioni, responsabile del Sindacato per la Biodiversità e gli Ecosistemi. «Servono indagini effettive, conservazione delle prove e risposte istituzionali verificabili».

Il Sindacato precisa di non chiedere la divulgazione di attività investigative riservate, ma verifiche sull’esecuzione delle analisi, sulla custodia dei reperti e sul seguito dato ai due casi.

FOTO DI ARCHIVIO

Last modified: Novembre 4, 2026
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