Scritto da admin• 9:42 am• Pisa SC

PISA – Doppio compleanno in casa nerazzurra infatti Antonio Caracciolo e Stefano Moreo oggi domenica 30 giugno compiono gli anni.



di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula ad Antonio e Stefano i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di soddisfazioni personali e sportive sia per lui che per il nostro sempre amatissimo Pisa.

Last modified: Giugno 30, 2024