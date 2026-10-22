Dopo Terre di Pisa, i sapori del territorio al Desco: protagonista anche l’Università

Written by Redazione• 10:37 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 27 al 29 novembre a Lucca prodotti della Toscana Nord-Ovest e incontri con i ricercatori di Nutrafood. Al centro alimentazione, sostenibilità e lotta agli sprechi.

PISA- Dopo il Terre di Pisa Food & Wine Festival, la promozione delle eccellenze gastronomiche pisane prosegue a Il Desco, in programma dal 27 al 29 novembre al Real Collegio di Lucca. Alla manifestazione parteciperà anche Nutrafood, il Centro interdipartimentale di ricerca nutraceutica e alimentazione per la salute dell’Università di Pisa, con attività dedicate al rapporto tra cibo e benessere.

Durante le tre giornate, docenti e ricercatori dell’Ateneo pisano saranno a disposizione del pubblico per approfondire i principi di un’alimentazione equilibrata, illustrare le proprietà degli alimenti e condividere buone pratiche per la sicurezza alimentare.

Organizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Lucca, la mostra mercato riunirà oltre cinquanta produttori locali, valorizzando le specialità dei territori di Pisa, Lucca e Massa-Carrara. Tra gli stand, formaggi, salumi, olio extravergine d’oliva, vini, birre artigianali, miele, tartufi e dolci tradizionali.

Il tema dell’edizione 2026 sarà “Buono più volte”, un invito a ridurre gli sprechi e riscoprire il valore degli ingredienti attraverso il loro riutilizzo. Accanto ai laboratori di degustazione sono previsti incontri sulla cucina del riuso, curati da Fipe–Confcommercio di Lucca e Massa-Carrara, con una raccolta di ricette dedicata a San Francesco.

L’attenzione alla sostenibilità riguarderà anche l’organizzazione, con l’impiego di materiali riciclabili, riutilizzabili o noleggiabili. L’iniziativa “Esco dal Desco” porterà inoltre appuntamenti diffusi nella città di Lucca e nel territorio circostante.

L’ingresso e gli eventi saranno gratuiti, con prenotazione richiesta per alcune attività. Il programma completo sarà pubblicato su www.ildesco.eu.

Last modified: Ottobre 22, 2026