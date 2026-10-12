“Dopo di Noi” a Pisa, sopralluogo nella struttura rinnovata: “Ora la sfida è renderla operativa”

Written by Redazione• 11:04 am• Pisa, Politica

Intervento da quasi 1,4 milioni di euro in via Contessa Matilde. Entro il 15 ottobre le manifestazioni di interesse del Terzo settore per costruire percorsi di autonomia

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella, Consigliere Comunale di Pisa, Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

Unità abitative, laboratori per le attività quotidiane e spazi accessibili alle persone con disabilità. La prima commissione consiliare permanente, accompagnata dall’assessore Elena Del Rosso, ha effettuato un sopralluogo nella struttura di via Contessa Matilde destinata al progetto “Dopo di Noi”.

Porzione di unità abitativa

La visita ha permesso di verificare gli interventi realizzati grazie a un finanziamento PNRR di quasi 1,4 milioni di euro, nell’ambito del percorso comunale per promuovere l’inclusione e sostenere progetti di vita autonoma.

«Sono state rimosse tutte le barriere architettoniche, inserito un ascensore interno, rifatti gli impianti e realizzate unità abitative e laboratori pensati per simulare le attività quotidiane, come la gestione della casa e della spesa», dichiara Angelo Ciavarrella, presidente della Commissione.

Ciavarrella sottolinea inoltre il rispetto delle scadenze e degli adempimenti previsti dal Piano. Il prossimo passaggio riguarda l’avvio delle attività: «La struttura è stata recuperata in modo egregio e la vera sfida, adesso, è renderla operativa».

A questo obiettivo è rivolto l’avviso pubblico per gli enti del Terzo settore, chiamati a partecipare alla co-programmazione per lo sviluppo dei percorsi di autonomia. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 15 ottobre.

«Si tratta di un intervento dal profondo valore sociale», conclude Ciavarrella, indicando come obiettivo l’accompagnamento delle persone con disabilità verso l’indipendenza, il sostegno alle famiglie e la costruzione di prospettive dignitose anche quando viene meno il supporto dei genitori.

Bagni accessibili

Porzione di unità abitativa

Last modified: Ottobre 12, 2026