Donne affiliate all’ISIS, l’Università di Pisa avvia una ricerca in sei Paesi

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Il progetto LIMBO, coordinato da Renata Pepicelli, studierà motivazioni, ruoli e percorsi dopo la caduta del Califfato, con attenzione alla condizione dei minori. Il 27 e 28 ottobre il convegno di apertura

PISA – Perché migliaia di donne hanno aderito all’ISIS, quali ruoli hanno ricoperto e che cosa è accaduto alle loro vite dopo la caduta del Califfato? Sono le domande al centro di LIMBO, nuovo progetto dell’Università di Pisa, coordinato da Renata Pepicelli e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il Fondo Italiano per la Scienza.

La ricerca prenderà ufficialmente il via il 27 e 28 ottobre a Pisa, con il convegno “Donne che agiscono violenza politica. Una prospettiva comparata su agency, pratiche e rappresentazioni, oltre il paradigma ISIS”.

Lo studio interesserà Siria, Iraq, Giordania, Tunisia, Francia e Regno Unito. Il lavoro sul campo si svilupperà attraverso il contatto con programmi di deradicalizzazione, ONG e operatori attivi nei Paesi extraeuropei, anche per raggiungere donne e minori ancora presenti nei campi.

«Molte delle donne che raggiunsero lo Stato Islamico non si presentano in ruoli passivi o come vittime, ma si descrivono come attiviste, sostenitrici, migranti», spiega Pepicelli. Un approccio che, precisa la ricercatrice, non significa negare coercizione, violenza o vulnerabilità, ma riconoscere la pluralità delle motivazioni e delle esperienze.

LIMBO approfondirà anche i compiti affidati alle donne: oltre alla famiglia, alla maternità e all’educazione dei figli, l’ISIS le coinvolse nella polizia morale, nell’assistenza sanitaria e nell’istruzione. Le loro testimonianze saranno messe a confronto con le rappresentazioni dei media e le narrazioni politiche.

Un altro ambito centrale riguarda i percorsi successivi alla caduta del Califfato: la permanenza nei campi, la detenzione, il ritorno nei Paesi d’origine e la partecipazione a programmi di deradicalizzazione.

Particolare attenzione sarà dedicata ai minori, molti dei quali privi di documenti riconosciuti o di cittadinanza, con conseguenze sull’accesso ai diritti fondamentali. «Alcuni di quelli arrivati nei campi dopo la caduta del Califfato sono nel frattempo diventati maggiorenni. Anche queste vite rimaste in sospeso sono al centro di LIMBO», sottolinea Pepicelli.

Il gruppo di ricerca comprende inoltre Guendalina Simoncini, Odetta Pizzingrilli, Minoo Mirshahvalad, Silvia Abbà, Francesca Brugnola, Marta Scialdone, Ali Al hmood ed Eleonora del Core.

Il programma del convegno è disponibile sul sito dell’Università di Pisa.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Ottobre 23, 2026