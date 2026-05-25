Donazione multiorgano all’ospedale Lotti di Pontedera: salvate quattro persone in attesa di trapianto

Written by Redazione• 4:01 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Nel blocco operatorio dell’ospedale “Felice Lotti” di Pontedera si è svolto un complesso processo di donazione multiorgano che ha permesso di offrire una nuova prospettiva di vita a quattro pazienti in lista d’attesa per trapianto, tra cui un trapianto di cuore eseguito in urgenza.

Il percorso è stato avviato grazie alla tempestiva segnalazione del potenziale donatore da parte dell’unità operativa di Terapia intensiva diretta da Paolo Carnesecchi al Coordinamento ospedaliero per il procurement guidato da Tamara Biscioni. Il processo di donazione ha coinvolto i Centri trapianto della Regione Toscana e due centri extraregionali.

«Si tratta di un’ulteriore dimostrazione del notevole livello di integrazione ed eccellenza raggiunto dalla rete sanitaria regionale – sottolinea il direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Giacomo Corsini –. Grazie a tutti i professionisti coinvolti, ma soprattutto al donatore e alla sua famiglia».

«L’evento riveste una particolare importanza – evidenzia Paolo Carnesecchi, direttore del dipartimento di Emergenza urgenza dell’Asl Toscana nord ovest – perché dimostra la capacità dei nostri professionisti di operare ad alto livello insieme alle altre aziende sanitarie coinvolte nel percorso trapiantologico».

Il direttore del presidio ospedaliero Luca Nardi ha ricordato il valore umano e civile della donazione: «Questi risultati sono prima di tutto frutto del senso etico dei cittadini e delle loro famiglie. Il nostro pensiero va al donatore e ai suoi familiari».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al personale infermieristico del gruppo aziendale dei case-manager, coordinato da Luisella Meini, per il ruolo svolto nella gestione del percorso di donazione.

«La Terapia intensiva dell’ospedale di Pontedera – conclude Paolo Lopane, coordinatore delle attività di donazione e trapianto dell’Azienda USL Toscana nord ovest – ha sempre dimostrato grande sensibilità nelle attività di procurement dei donatori d’organo e l’evento dello scorso 19 maggio conferma competenze professionali di altissimo livello».

Last modified: Maggio 25, 2026