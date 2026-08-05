Written by Agosto 5, 2026 3:41 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

“Donate il sangue prima delle vacanze, all’ospedale servono sempre scorte”: l’appello del Centro trasfusionale dell’Aoup

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PISADonate il sangue prima delle vacanze, è un gesto di grande solidarietà e all’ospedale servono sempre scorte. Il direttore dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti Alessandro Mazzoni rinnova l’appello alla cittadinanza a donare.

Anche se in questo inizio di agosto tanti pisani sono già in ferie – dichiara – facciamo appello a donare il sangue a chi magari ancora non è partito o rimarrà in città. In questo momento c’è una maggiore esigenza di globuli rossi dei gruppi sanguigni 0+, 0-, A+, A-e delle piastrine di questi stessi gruppi per mantenere sufficienti le scorte. Nel 2026 il numero totale di donazioni è superiore al 2025 ma questo deve essere di stimolo a donare numerosi anche in questo periodo di ferie perché ci consentirebbe di lavorare con maggiore serenità tutta l’estate, garantendo la normale attività assistenziale e quella eventuale legata alle emergenze. Perciò ringraziamo sin da ora chi verrà a donare per la grande sensibilità dimostrata”.

Ogni anno si registra un calo fisiologico delle donazioni in estate quando invece in ospedale aumentano gli accessi per traumi anche per i grandi flussi turistici e le attività legate alle vacanze. Per questo è importante offrire il proprio contributo in totale sicurezza per chi è in buona salute.

Questi gli orari di apertura del Centro trasfusionale all’Ospedale di Cisanello: Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742 

Last modified: Agosto 5, 2026
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