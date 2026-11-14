Domus Mazziniana. Il Premio Nazionale Risorgimento alla carriera a Giuseppe Monsagrati

Written by Redazione• 11:39 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Premio Nazionale Risorgimento alla carriera è stato assegnato a Giuseppe Monsagrati, membro del Comitato scientifico e del Consiglio di amministrazione della Domus Mazziniana e socio benemerito dell’Istituto dal 2017. Promosso dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano con il patrocinio del Ministero della Cultura, il riconoscimento gli è stato consegnato venerdì 13 novembre a Lecce, in occasione delle giornate nazionali del Risorgimento.

Per il secondo anno consecutivo il premio alla carriera va a un membro del Comitato scientifico della Domus Mazziniana: dopo Alberto Mario Banti nel 2025, quest’anno è la volta di Giuseppe Monsagrati. Il più alto riconoscimento nel campo degli studi sul Risorgimento premia così l’intera carriera accademica di uno studioso che è stato ordinario di Storia del Risorgimento e poi di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Le sue ricerche hanno riguardato soprattutto la Repubblica romana del 1849, la figura di Giuseppe Mazzini e la cultura politica del movimento nazionale. Tra i suoi lavori ricordiamo la voce «Mazzini» del Dizionario biografico degli italiani, il volume Roma senza il Papa per Laterza e la cura, con Anna Villari, di Mazzini. Vita, avventure e pensiero di un italiano europeo pubblicato dalla Presidenza del Consiglio in occasione dei 150° dell’Unità d’Italia. Di particolare rilievo è il suo contributo all’Edizione nazionale degli scritti di Mazzini.

La carriera scientifica di Monsagrati è legata alla Domus Mazziniana da esattamente cinquant’anni: risale infatti al 1976 la pubblicazione di Federalismo e unità nell’azione di Enrico Cernuschi, 1848-1851. Da allora il suo rapporto con l’Istituto non si è mai interrotto. Fa parte della direzione del «Bollettino della Domus Mazziniana», rivista di riferimento dell’Istituto, ed è stato presidente del Comitato scientifico, del quale è tuttora membro, come lo è del Consiglio di amministrazione. Ha inoltre contribuito a iniziative espositive di respiro nazionale, come la mostra «Il Giuramento. La Giovine Italia di Giuseppe Mazzini», allestita in Campidoglio per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia con il documento custodito a Pisa.

Il lavoro di Monsagrati prosegue anche oggi: sta curando tre nuovi volumi dell’epistolario di Mazzini, di prossima pubblicazione, che arricchiranno ulteriormente l’edizione dei suoi scritti.

«Siamo lieti che un riconoscimento così importante vada a un maestro che accompagna da decenni la vita scientifica della Domus», dichiara Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus Mazziniana. «Il premio a Monsagrati, dopo quello assegnato lo scorso anno a Banti, riconosce il valore di due studiosi che hanno scelto di lavorare con noi e testimonia la qualità di un impegno collettivo fatto di ricerca, edizioni e dialogo con la comunità scientifica».

Last modified: Novembre 14, 2026