Domenica 8 novembre Vecchiano ricorda i Caduti di tutte le guerre

Written by Redazione• 6:05 pm• Vecchiano, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO – In occasione del 108° anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Filarmonica Senofonte Prato, promuove domenica 8 novembre 2026 una cerimonia per ricordare il sacrificio patriottico dei caduti di tutte le guerre.

Il ritrovo è fissato alle ore 12 presso il monumento ai Caduti, nel cortile del Municipio, in via G.B. Barsuglia.

Il programma prevede: il suono dell’Attenti e la lettura del bollettino; la deposizione delle corone presso il Monumento ai Caduti; il suono del Silenzio; l’intervento e la benedizione del parroco, Don Renato Melani; l’intervento del Sindaco, Massimiliano Angori.

«Abbiamo scelto, come di consueto, di celebrare la ricorrenza di domenica per permettere la più ampia partecipazione possibile dei cittadini, perché momenti come questo appartengono all’intera comunità», dichiara il Sindaco Massimiliano Angori. «Il IV Novembre ci ricorda il valore delle nostre Forze Armate, che sono portatrici di pace anche nelle missioni internazionali, e il loro ruolo come garanti di quell’unità nazionale che celebriamo in questa stessa data. Ricordare chi ha dato la vita per il Paese significa rinnovare ogni anno l’impegno verso questi valori. Invito tutta la cittadinanza a partecipare.»

Appuntamento domenica 8 novembre presso il Monumento dei Caduti a Vecchiano. In caso di pioggia la cerimonia si terrà nella Sala Consiliare, in via G.B. Barsuglia 209.

Last modified: Novembre 4, 2026