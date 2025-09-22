Written by Settembre 22, 2025 2:55 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 28 settembre torna la pulizia delle spiagge di San Rossore con Plastic Free

PISADomenica 28 settembre si terrà la quinta edizione della pulizia delle spiagge organizzata dall’associazione Plastic Free Onlus, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, Geofor e il Comune di Pisa. Volontari da tutta la Toscana interverranno sugli arenili per rimuovere rifiuti provenienti da fiumi e mare, anche nelle aree naturali e protette del Parco.

Il ritrovo è alle 8.30 a Cascine Vecchie, nei pressi del viale del Gombo, dove verranno illustrate le modalità di raccolta, con particolare attenzione a preservare elementi naturali come i legni presenti sulla spiaggia, parte integrante dell’ecosistema dunale. I volontari saranno poi trasportati fino all’arenile tramite mezzi messi a disposizione dal centro visite (capienza massima 150 persone). La raccolta inizierà direttamente sulla spiaggia, con la possibilità di muoversi lungo l’arenile per recuperare i rifiuti. Iscrizioni disponibili al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12659/28-set-pisa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di tutela avviato dal Parco, già protagonista a livello nazionale con l’app MayDayEarth, strumento di cittadinanza attiva per campagne di pulizia sul territorio. La spiaggia della Tenuta di San Rossore, racchiusa tra le foci di Arno e Serchio, è un’area protetta accessibile solo con guide escursionistiche ambientali e numeri limitati, che consente di preservare l’ecosistema dunale, habitat di specie in pericolo come il Fratino e la tartaruga Caretta caretta.

