Disabilità, l’Università di Pisa apre alla città 90 lezioni

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Dal 16 novembre al 4 dicembre incontri su diritti, accessibilità, tecnologie, cultura e lavoro. Il progetto è stato inaugurato il 10 novembre

PISA – Novanta lezioni per conoscere la disabilità attraverso prospettive diverse: dalla medicina al diritto, dall’ingegneria alla letteratura. L’Università di Pisa apre le proprie aule alla cittadinanza con un programma in calendario dal 16 novembre al 4 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre.

Ogni docente coinvolto dedicherà una lezione del proprio insegnamento a un argomento legato alla disabilità, utilizzando gli strumenti della propria disciplina. L’obiettivo è diffondere una cultura dell’inclusione e aiutare a riconoscere le barriere che ostacolano la partecipazione alla vita sociale.

Il progetto è coordinato da Luca Fanucci, delegato del Rettore per l’inclusione degli studenti e del personale con disabilità e DSA, ed è curato dall’USID, l’ufficio di Ateneo dedicato all’inclusione degli studenti con disabilità, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia.

Tra i temi delle lezioni figurano diritti, accessibilità delle città e dei musei, intelligenza artificiale e tecnologie assistive, ma anche sport, lavoro, politiche sociali e neurodivergenza. Si parlerà di robotica per l’autonomia delle persone, servizi digitali accessibili, medicina rigenerativa e agricoltura sociale. Cinema, letteratura, storia e linguistica offriranno invece strumenti per riflettere sulla rappresentazione della disabilità e sul linguaggio.

L’iniziativa è stata inaugurata martedì 10 novembre, con i saluti del rettore Riccardo Zucchi, dell’assessora regionale Cristina Manetti, dell’assessora comunale Frida Scarpa e della consigliera comunale Maria Antonietta Scognamiglio.

Dopo la presentazione di Fanucci, i referenti delle diverse aree disciplinari hanno anticipato alcuni contenuti: Donatella Fantozzi, Sonia Paone, Armando Viviano Razionale, Giuseppina Sgandurra, Fabio Macchioni e Michela Ori. Le conclusioni sono state affidate a Elisabetta Catelani, presidente del Comitato Unico di Garanzia, con una riflessione sul rapporto tra il progetto e il territorio.

Le lezioni sono aperte a tutta la cittadinanza. Date, orari e sedi sono consultabili nel calendario completo sul sito dell’Università di Pisa.

Nella foto, da sinistra: la professoressa Michela Ori, l’assessora comunale alle Politiche per la disabilità Elena Del Rosso, la consigliera comunale Maria Antonietta Scognamiglio, il professor Luca Fanucci, l’assessora regionale Cristina Manetti, il rettore Riccardo Zucchi, l’assessora comunale Frida Scarpa, la presidente del CUG professoressa Elisabetta Catelani.

Last modified: Novembre 10, 2026