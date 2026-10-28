Disabilità e Progetto di Vita, a Montopoli un incontro per famiglie e operatori

Written by Redazione• 2:08 pm• Montopoli in Val d'Arno

Venerdì 30 ottobre alle 17 alla Pubblica Assistenza il primo appuntamento del percorso promosso dalla Fondazione Dopo Di Noi con Montopoli, San Miniato e Santa Croce sull’Arno.

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Approfondire gli strumenti e le risorse per accompagnare le persone con disabilità nelle scelte sul proprio futuro. È l’obiettivo di “Costruire il futuro della persona con disabilità”, il percorso che prenderà il via venerdì 30 ottobre, alle ore 17, alla Pubblica Assistenza di Montopoli.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Dopo Di Noi insieme ai Comuni di Montopoli, San Miniato e Santa Croce sull’Arno, si rivolge a famiglie, cittadini, professionisti e operatori del settore.

Il primo incontro sarà dedicato al Progetto di Vita e alle novità del decreto legislativo 62/2024, con attenzione alla volontà, alle preferenze e alle aspirazioni della persona. Interverranno Francesca Palmas, pedagogista e responsabile Scuola e Centro Studi di ABC Italia, e Marco Espa, presidente nazionale dell’associazione, coautori del volume “Progetto di Vita. Domande e risposte. Normative, applicazioni e buone prassi”, pubblicato da Erickson.

«Parlare di Progetto di Vita significa andare oltre la semplice assistenza e riconoscere a ogni persona il diritto di scegliere, partecipare e costruire il proprio futuro», sottolinea la sindaca Linda Vanni, richiamando la necessità di sostenere l’autonomia e non lasciare sole le famiglie.

I successivi appuntamenti affronteranno la tutela del patrimonio, attraverso strumenti come trust e affidamento fiduciario, e la protezione della persona mediante l’amministrazione di sostegno.

Per gli assessori alle politiche sociali dei tre Comuni, Boldrini, Cavallini e Squicciarini, il percorso sarà un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, famiglie, professionisti e realtà locali, costruendo una rete capace di accompagnare le persone nel tempo.

Last modified: Ottobre 28, 2026