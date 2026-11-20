Written by Redazione• 12:31 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

I poli 0-6 Gandhi e La Rotta hanno esposto disegni e striscioni. Il 21 novembre torna “La Ludoteca in Città”, con laboratori, danze e un Bibliosabato dedicato a Pinocchio

PONTEDERA – Disegni, cartelli e striscioni realizzati insieme da bambini, genitori e insegnanti per ricordare i diritti dei più piccoli. Così i poli 0-6 Gandhi e La Rotta hanno celebrato la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, esponendo i lavori all’esterno delle strutture scolastiche.

Le attività hanno richiamato il significato della ricorrenza, che ricorda l’adozione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989: il riconoscimento di bambini e bambine come titolari di diritti, tra cui essere protetti, ascoltati e accompagnati nella crescita.

Il programma proseguirà sabato 21 novembre dalle 15.30 in piazza Cavour, dove tornerà “La Ludoteca in Città”, organizzata da Arciragazzi in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il pomeriggio proporrà giochi, trucchi, laboratori, danze e una merenda offerta.

Dalle 16.30 ci sarà spazio anche per le storie con il Bibliosabato della Biblioteca ragazzi della Giovanni Gronchi, dedicato per l’occasione a Pinocchio.

L’iniziativa di lettura è a ingresso libero ed è particolarmente consigliata ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Last modified: Novembre 20, 2026