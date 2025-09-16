Written by admin• 11:56 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA– Dieci nuove poltrone per i familiari dei ricoverati all’Hospice di Pisa

Dieci nuove poltrone sono state donate ai familiari dei pazienti dell’Hospice di Pisa, per offrire loro maggiore conforto in momenti delicati. “Prendersi cura non significa solo prestare assistenza sanitaria, ma anche far sentire la vicinanza e l’affetto delle persone care”, sottolinea la dottoressa Angela Gioia, direttrice dell’Hospice.

Con questo spirito, i Rotary Club dell’Area Tirrenica Due (Rc Pisa, Rc Galilei, Rc Pacinotti, Rc Cascina e Monte Pisano e Rc Pontedera) hanno recentemente consegnato alla dottoressa Gioia la somma necessaria per l’acquisto delle dieci poltrone, destinate alle stanze dell’Hospice di via Garibaldi. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Confcommercio di Pisa durante una conviviale all’Osteria Sottosella di Boccadarno, a cui hanno partecipato circa duecento rotariani guidati dai presidenti Paolo Ghezzi (Pisa), Nelly Mori (Galilei), Luca Paoletti (Pacinotti), Susanna Ferulli (Cascina e Monte Pisano) e Antonino Pagliazzo (Pontedera), insieme a una nutrita delegazione della Confcommercio guidata dal presidente Stefano Maestri Accesi e dal direttore Federico Peragnoli.

“Un’iniziativa di grande valore sociale – hanno evidenziato i cinque presidenti dei Rotary Club dell’Area Tirrenica Due – che ribadisce quanto sia importante prendersi cura dell’altro in ogni momento. Ogni giorno, con un sorriso, perché anche la fase finale della vita merita di essere vissuta con serenità, accanto ai propri familiari, mano nella mano, proprio come avviene all’Hospice di Pisa”.

