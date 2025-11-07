Democrazia europea e resilienza: lo studio del Prof. Edoardo Bressanelli presentato al Parlamento europeo

Written by admin• 12:13 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Quali strategie adottare per rafforzare la resilienza democratica dell’Unione Europea? A questa domanda risponde lo studio “Strengthening Resilience – Towards the European Democracy Shield”, presentato alla Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia (EUDS) dal Prof. Edoardo Bressanelli, docente di Scienza Politica della Scuola Superiore Sant’Anna, insieme a Samuele Bernardi, ex allievo di Scienze Politiche della stessa Scuola.

Commissionato dal Parlamento europeo, lo studio analizza il quadro normativo e politico dell’Unione in materia di tutela della democrazia, alla luce delle sfide emergenti: disinformazione, ingerenze straniere, attacchi cyber, deepfake e polarizzazione dell’elettorato.

Pur riconoscendo l’ampiezza delle misure già adottate dall’UE, la ricerca individua ulteriori priorità di intervento: accelerare l’approvazione dei testi legislativi in discussione, garantire la piena attuazione del Digital Services Act, rafforzare la governance con strutture snelle e fondi dedicati, e promuovere alfabetizzazione digitale, resilienza sociale e cooperazione esterna.

«Sarà fondamentale – sottolinea il Prof. Bressanelli – bilanciare la protezione dei processi democratici con la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine».

Lo studio, consultabile liberamente online, prosegue il lavoro avviato con la precedente ricerca “Resilience of Democracy and European Elections against New Challenges”, realizzata per la Commissione LIBE del Parlamento europeo.

