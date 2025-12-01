Dehors. Pesciatini: “Nuovo regolamento in arrivo e confronto con le categorie”

Written by admin• 5:05 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – «L’Amministrazione comunale è pienamente impegnata a definire il tema dei dehors attraverso l’adozione di un nuovo regolamento che metta finalmente fine alla fase emergenziale legata agli anni del Covid. A breve – annuncia l’assessore al commercio Paolo Pesciatini – convocheremo le associazioni di categoria per aggiornarle sul percorso in corso e per raccogliere il loro legittimo contributo».

«Colgo l’occasione – prosegue l’assessore – per ricordare che tutte le richieste di suolo pubblico presentate dai pubblici esercizi sono state esaminate da un gruppo tecnico intersettoriale appositamente costituito per valutare e rilasciare le concessioni 2025. Le domande sono state analizzate tenendo conto delle norme del Codice della Strada, per quanto di competenza della Polizia Municipale, e del Regolamento Edilizio, per gli aspetti relativi alla qualità urbana».

Pesciatini chiarisce inoltre le procedure valide per il 2026: «Per agevolare il rinnovo delle concessioni in scadenza, Sepi invierà una comunicazione specifica agli operatori. Chi ha ottenuto regolare concessione nel 2025 e intende mantenerla per il 2026 potrà presentare un modello semplificato, dichiarando di voler occupare il suolo alle stesse condizioni e di essere in regola con i pagamenti. In questo modo la concessione sarà rilasciata automaticamente dal 1° gennaio 2026, senza ulteriori richieste di pareri».

Sul nuovo regolamento comunale, l’assessore conferma che «gli uffici stanno già lavorando alla sua stesura, come anticipato in Commissione. Una volta completati gli aspetti tecnici, il testo sarà condiviso e discusso con le associazioni di categoria, così da arrivare a uno strumento chiaro, organico e pienamente condiviso».

Last modified: Dicembre 1, 2025