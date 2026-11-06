DegustaPisa: Il premio di ConfCom alle eccellenze enogastronomiche del territorio pisano

Written by Redazione• 7:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Degustazioni, talking tematici e un premio a sette aziende enogastronomiche d’eccellenza di Pisa e provincia che proprio attraverso la qualità dei prodotti e l’attenzione alle materie contribuiscono a promuovere il territorio pisano. Tutto questo è DegustaPisa – le eccellenze raccontano il territorio, la quarta edizione dell’iniziativa organizzata da ConfCom Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, presso la Borsa Merci della Camera di Commercio, alla presenza di assessori e autorità dei comuni delle aziende premiate e dei dirigenti ConfCom.

Le aziende premiate sono: Casalini Partino (Palaia); Ciapino (Molina di Quosa – San Giuliano Terme); Pasticceria Anna e Alessio (Santo Pietro Belvedere – Capannoli); El Merendero (Buti); Holearium (Usigliano – Casciana Terme Lari); Beconcini Wines (San Miniato); Senti chi Capra (Fauglia).

“Il territorio pisano è ricco di aziende eccellenti, che meritano il nostro riconoscimento” – afferma il presidente di ConfCom Pisa Stefano Maestri Accesi – “Siamo orgogliosi di premiare realtà d’eccellenza del nostro territorio, che contribuiscono a promuovere Pisa e la sua provincia proprio attraverso la qualità dei prodotti e l’attenzione alle materie prime: elementi fondamentali se pensiamo che la Toscana vanta il primato nazionale di prodotti Dop e Igp e che il 15% del Pil nazionale viene proprio dal settore agroalimentare”.

La presidente Fipe ConfCom Pisa Daniela Petraglia dedica un pensiero “a Nadia Santini, la prima donna italiana stellata che ci ha lasciato pochi giorni fa, ma soprattutto una grande signora della ristorazione italiana. Il suo è un esempio importante che ci ricorda l’importanza di promuovere la territorialità, la semplicità e la genuinità dei nostri prodotti. Tutti valori che vogliamo trasmettere con DegustaPisa”.

Il sindaco di Pisa Michele Conti evidenzia “l’importanza di organizzare ogni anno questa iniziativa dedicata a persone e famiglie che ogni giorno mettono la loro faccia e la loro fatica al servizio della propria attività”, ricordando come “le eccellenze enogastronomiche, insieme alle bellezze storiche artistiche, costituiscano uno straordinario volano anche in chiave turistica per il nostro territorio”.

“La strada migliore per valorizzare queste aziende è senz’altro quella di lavorare in sinergia, un esempio è proprio il Terre di Pisa Food&Wine Festival, una manifestazione che è diventata soprattutto un importante momento di incontro grazie soprattutto agli imprenditori che mettono in evidenza le caratteristiche uniche dei loro prodotti” afferma il segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Cristina Martelli

Un format innovativo e originale, tra degustazioni gratuite dei prodotti tipici del territorio e un talking con special guest lo chef Federico Fusca, protagonista di programmi tv sulle principali reti nazionali come “È sempre mezzogiorno” e “Il Gusto Giusto”, ma soprattutto uno dei food influencer più popolari in Italia, con oltre un milione di followers su Instagram e Tik Tok e risultati in costante crescita sui principali social network.

DegustaPisa è un viaggio attraverso i prodotti tipici del territorio, presentati e raccontati proprio dalle aziende che con impegno, passione e professionalità producono ogni giorno prodotti diventati nel tempo vere e proprie eccellenze da gustare: dal vino ai formaggi, salumi, dolci, panificati e liquori, Un’esperienza tutta da vivere per scoprire il territorio attraverso alcuni dei suoi principali prodotti gastronomici e vitivinicoli, premiati da ConfCom con uno speciale riconoscimento.

A moderare gli interventi del presidente di Confcom Pisa Stefano Maestri Accesi, del Sindaco del Comune di Pisa Michele Conti, del segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Cristina Martelli e della presidente Fipe ConfCom Pisa Daniela Petraglia, il responsabile sindacale di ConfCom Pisa, Alessio Giovarruscio.

Last modified: Novembre 7, 2026