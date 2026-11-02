DegustaPisa: il premio alle eccellenze enogastronomiche del territorio pisano

Written by Redazione• 1:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Le eccellenze enogastronomiche di Pisa e provincia saranno protagoniste in DegustaPisa, l’iniziativa organizzata da Confcom Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa, giunta alla quarta edizione. Un’esperienza tutta da vivere, che permetterà di scoprire il territorio pisano attraverso alcuni dei suoi principali prodotti gastronomici e vitivinicoli, premiati per l’occasione con uno speciale riconoscimento.

Appuntamento venerdì 6 novembre, dalle ore 17 alle 20, presso la sede di Pisa della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest (Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – Sala Borsa Merci).

“DegustaPisa è stata ideata proprio per mettere in primo piano le eccellenze del territorio” afferma il direttore generale di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli “un evento che vede protagoniste alcune delle principali realtà che contribuiscono a promuovere Pisa e la sua provincia attraverso la qualità dei prodotti e l’attenzione alle materie prime”.

“Una destinazione turistica come la nostra non può prescindere dalla sua tradizione enogastronomica” dichiara l’assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. “Gusto e sapori sono elementi in grado di incidere profondamente nell’esperienza del visitatore e a Pisa possiamo contare su uno straordinario patrimonio grazie all’impegno, alla professionalità e alla qualità dei ristoratori e di tutti i protagonisti della filiera”.

“Il merito di questa iniziativa è proprio quello di creare un rapporto tra attività e produttori locali, mettendo in connessione le realtà d’eccellenza che rappresentano anche l’identità dei nostri territori” spiega la presidente Fipe ConfCom Pisa Daniela Petraglia.

“La nostra provincia è ricca di produttori e materie prime che vogliamo valorizzare proprio grazie a iniziative come DegustaPisa” evidenzia il presidente Area Vasta ConfCom Pisa Alessandro Simonelli, mentre la presidente ConfCom Pisa Centro Francesca Bufalini sottolinea “l’importanza di dare voce a storie e sacrifici di chi ogni giorno manda avanti la propria attività permettendoci di gustare e bere prodotti d’eccellenza”.

“DegustaPisa nasce proprio con l’intento di raccontare il nostro territorio attraverso le tante realtà d’eccellenza enogastronomica che lo compongono” ricorda il coordinatore sindacale di ConfCom Pisa Luca Favilli.

“Come Camera di commercio sostenere Degusta Pisa significa dare visibilità concreta al lavoro quotidiano delle nostre imprese e far vivere il centro storico attraverso le sue migliori eccellenze. La manifestazione dimostra quanto sia efficace fare rete tra produttori, commercio e ristorazione: unire l’autenticità dei sapori locali alla cultura dell’accoglienza è la via per promuovere un turismo di qualità e rafforzare l’economia del territorio” dichiara il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

L’evento aperto al pubblico, sarà caratterizzato da un format innovativo e originale, dove sarà possibile degustare gratuitamente, direttamente nel corso dell’evento, i prodotti delle aziende premiate in diverse categorie, dal vino ai formaggi, salumi, dolci, panificati, miele e liquori.

Ad animare il pomeriggio il talking, moderato dal direttore generale di Confcom Pisa Federico Pieragnoli, che ospiterà l’intervento dello special guest di DegustaPisa Federico Fusca, chef, protagonista di programmi tv sulle principali reti nazionali come “È sempre mezzogiorno” e “Il Gusto Giusto” e chef influencer con risultati in costante crescita.

Nel corso dell’iniziativa, che vedrà gli interventi del presidente di Confcom Pisa Stefano Maestri Accesi, del sindaco di Pisa Michele Conti, della presidente Fipe ConfCom Pisa Daniela Petraglia e del segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Cristina Martelli, oltre ad autorità e amministratori locali dei territori delle aziende premiate, sarà consegnato un riconoscimento ad aziende produttrici di Pisa e provincia che hanno contribuito a promuovere e valorizzare il territorio pisano e le sue eccellenze enogastronomiche.

Last modified: Novembre 2, 2026