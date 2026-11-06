Davide Possanzini:”Il Pisa è una delle squadre più attrezzate del campionato con giocatori di grande qualità ed esperienza”

Written by Redazione• 1:55 pm• Pisa SC

“Con Bianco ho lavorato per tre anni ed apprezzo la sua capacità di entrare in sintonia con i calciatori”

PISA – Il tecnico del Sudtirol Davide Possanzini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pisa in programma sabato 7 novembre alle ore 15 all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani. Di seguito le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale ufficiale della società FC Sudtirol.

di Maurizio Ficeli

Riguardo al percorso della propria squadra. “Credo che i ragazzi stiano crescendo nella conoscenza dei principi di gioco che vogliamo sviluppare. Rispetto alla prima parte della stagione, nelle ultime partite abbiamo espresso, in alcune occasioni, un calcio più in linea con la nostra identità. Dobbiamo migliorare nella gestione degli episodi che possono diventare determinanti, mantenendo maggiore attenzione nei diversi momenti della gara. È importante continuare a lavorare con equilibrio; sono soddisfatto di quello che vedo quotidianamente durante gli allenamenti“.

Assenze e recuperi. “Stiamo recuperando gradualmente alcuni giocatori, tra cui Pyyhtiä, che tornerà tra i convocati dopo aver ripreso ad allenarsi con la squadra. È evidente che le assenze di alcuni elementi importanti possono modificare le caratteristiche della squadra, ma ho piena fiducia nei ragazzi che ho a disposizione. Il mio compito è cercare di mettere la squadra nelle condizioni migliori per esprimere la propria qualità, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuno“.

Sul Pisa. “Ci prepariamo ad affrontare una gara impegnativa perché il Pisa è una delle squadre più attrezzate del campionato, con giocatori di grande qualità ed esperienza, alcuni dei quali hanno militato anche in Serie A. Conosco bene mister Paolo Bianco, con il quale ho lavorato per tre anni e ne apprezzo l’organizzazione e la sua capacità di entrare in sintonia con i calciatori. Il Pisa dispone di diverse soluzioni e di individualità capaci di incidere sull’andamento del match. Sarà una gara da interpretare nei diversi momenti, cercando di riconoscere le situazioni che si presenteranno in campo. Dovremo affrontare questo impegno con grande rispetto per l’avversario, concentrandoci soprattutto su noi stessi e su ciò che possiamo esprimere“.

Last modified: Novembre 6, 2026