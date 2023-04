Dario Rollo: “Il Sindaco di Cascina è superficiale nell’analizzare i dati”

Scritto da admin• 1:18 pm• Cascina, Politica, Tutti

CASCINA – “Ogni volta che il sindaco Betti cerca di giustificare le scelte della sua amministrazione confrontando il recente passato, dimostra di analizzare i dati in maniera superficiale oppure di non saperlo fare”, afferma Dario Rollo, capogruppo della lista Valori e Impegno Civico.

“All’indomani dell’approvazione del bilancio previsionale 2023-2025, avvenuto in estremo ritardo tanto da bloccare l’azione amministrativa dell’anno in corso, e in merito alle affermazioni pubbliche dell’esponente del PD, Rollo risponde punto per punto. Il sindaco afferma che i lavori di manutenzione straordinaria sono stati più elevati nel 2021 e 2022 rispetto al triennio 2016-2019. Peccato che dimentica un aspetto alquanto importante: il bilancio comunale presentava un disavanzo di oltre 1,6 milioni di euro all’insediamento nel 2016 e Rollo, all’epoca assessore al bilancio, dovette lavorare duramente per ripianarlo. Cosa che riuscì a partire dal 2019. Inoltre il comune di Cascina era in anticipazione di cassa, cioè non vi era liquidità, e il fondo crediti di dubbia esigibilità non era congruo. Pertanto non era possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione se non dal 2020, anno in cui tutte le criticità finanziarie furono risolte e in cui Rollo, da sindaco reggente, impegnò buona parte delle risorse a disposizione. Ecco il motivo del cospicuo stanziamento nel 2020, altro che elezioni! – precisa Rollo. In merito al saldo positivo delle assunzioni di personale dimentica che gran parte dei bandi sono stati avviati a fine 2019 e inizi 2020 ma si bloccarono a causa della pandemia che causò la sospensione di tutte le prove concorsuali. Quei bandi, successivamente, portarono alle assunzioni di numerosi agenti della Polizia Municipale, di funzionari tecnici e amministrativi. Per quanto riguarda gli investimenti negli impianti sportivi si dimentica di comunicare ai cascinesi che quelle risorse derivano dall’avanzo libero di amministrazione di oltre 7 milioni di euro che Rollo creò negli anni 2016-2020 per pianificare investimenti e affrontare eventuali emergenze, cosa che si verificò sia con la pandemia che con l’aumento dei costi energetici. Infatti oltre 3 milioni di euro furono stanziati per intervenire a seguito della pandemia e quasi mezzo milione fu stanziato lo scorso anno per pagare l’aumento dell’energia. Tutte risorse a bilancio che l’attuale amministrazione ha trovato a differenza dei deficit lasciati dai suoi “compagni” nel 2016. Infine, in merito all’addizionale Irpef diminuita solo nel 2020, secondo Betti per motivi elettorali, dimentica che la sua amministrazione l’ha aumentata immediatamente nel 2021 così come dimentica che negli anni dal 2017 al 2020 tutte le tariffe e imposte sono diminuite, anche senzaelezioni. Nel 2017 diminuì l’aliquota Imu immobili cat. D, negli anni successivi diminuirono le tariffe scolastiche, sportive, cimiteriali, occupazione suolo pubblico, passi carrabili e tassa dei rifiuti. Tutto il contrario di quanto è avvenuto dall’insediamento della nuova amministrazione di centrosinistra. Immagino che si tratti dell’ennesima dimostrazione di un sindaco che analizza il bilancio, la politica fiscale e i lavori pubblici in maniera superficiale, altrimenti sarebbe preoccupante il suo modo di interpretare i dati”, conclude Rollo.

Last modified: Aprile 11, 2023