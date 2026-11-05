Dario Ballantini porta al Teatro Persio Flacco “Le voci dei cantautori”

Sabato 7 novembre, alle ore 21, il Teatro Persio Flacco di Volterra ospita Dario Ballantini con “Le voci dei cantautori”, uno spettacolo dedicato ai grandi protagonisti della canzone d’autore italiana.
VOLTERRA – Artista poliedrico, conosciuto dal grande pubblico anche per le sue straordinarie capacità di imitatore, Dario Ballantini conduce gli spettatori in un percorso musicale attraverso le voci e le opere di quindici indimenticabili cantautori italiani. Da Paolo Conte a Lucio Dalla, da Francesco De Gregori a Ivan Graziani, lo spettacolo restituisce omaggio a un patrimonio musicale che ha attraversato generazioni, lasciando un segno profondo nella cultura e nell’immaginario del nostro Paese.
Accompagnato da una formazione musicale composta da Nino Pellegrini al contrabbasso, Stefano Franceschini al sax e Andrea Garibaldi al pianoforte, Ballantini propone riletture acustiche dei brani più amati, dando vita a un intreccio di musica, interpretazione e memoria. Il suo talento imitativo permette di evocare le caratteristiche vocali e le atmosfere dei grandi artisti, restituendone la personalità con sensibilità e rispetto.
A completare la performance, una selezione di ritratti realizzati dallo stesso Ballantini, che arricchisce la dimensione musicale con una componente visiva e artistica, in un dialogo tra le diverse espressioni della sua creatività.
“Le voci dei cantautori” è scritto e cantato da Dario Ballantini, affiancato sul palco da Nino Pellegrini (contrabbasso), Stefano Franceschini (sax) e Andrea Garibaldi (pianoforte).
Un appuntamento che invita a riscoprire alcune delle pagine più significative della canzone italiana, attraverso uno spettacolo in cui musica, interpretazione e arte si incontrano.
Info e biglietti
Biglietti 24€/28€
Prevendita Ticketone
Botteghino
giovedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00 | dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’evento
Si ricorda a tutti gli spettatori che le prenotazioni dovranno essere confermate entro le ore 12 del giorno di spettacolo
Per info e prenotazioni
tel. 0588 88204
biglietteria@teatropersioflacco.it | info@teatropersioflacco.it