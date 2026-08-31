Danza al Museo delle Navi Antiche: domenica “Storie di mare, miseria e fere”

Written by Redazione• 11:58 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il viaggio via acqua e le creature marine saranno protagonisti dello spettacolo di danza in programma domenica 6 settembre alle 17 al Museo delle Navi Antiche di Pisa, nell’ambito della rassegna “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa”.

In anteprima nazionale andrà in scena “Storie di mare, miseria e fere”, trasposizione curata dalla Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor e liberamente ispirata a “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo, a cinquant’anni dalla pubblicazione del romanzo.

La regista e coreografa Flavia Bucciero ha selezionato alcuni episodi dell’opera particolarmente adatti alla trasposizione coreutica: l’incontro sulla spiaggia tra le “femminote” e ’Ndria, la traversata notturna dalla Calabria alla Sicilia con Ciccina Circè e il paradiso-inferno dei delfini, definiti nel romanzo “fere” dai pescatori.

Le musiche originali sono di Francesco Salvadore. In scena Marco Della Corte, Camilla Esposito, Grazia Montelione, Fausto Paparozzi, Eleonora Zani e Jordi Zanone.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa”, sostenuta dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Pisa e promossa dai Musei nazionali di Pisa con Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

Essendo la prima domenica del mese, l’accesso al museo sarà gratuito e lo spettacolo sarà a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

È inoltre disponibile un abbonamento da 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e l’ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni.

Last modified: Agosto 31, 2026