Danni nelle scuole occupate, Futuro Nazionale: “Più controlli e responsabilità accertate”

Written by Redazione• 2:31 pm• Pisa, Politica

Palmieri chiede una ricognizione degli interventi necessari al Pacinotti e al Fascetti: «Rendere noti i costi effettivi e tutelare gli edifici»

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pisa.

Controlli sugli accessi, maggiore coordinamento tra istituzioni e una verifica puntuale dei danni. Sono le richieste di Futuro Nazionale Pisa, che interviene sulle recenti occupazioni delle scuole superiori cittadine.

Il movimento richiama le dichiarazioni del presidente della Provincia Massimiliano Angori, riportate dalla stampa, secondo le quali una prima valutazione tecnica avrebbe stimato in circa 10mila euro i danni al liceo Pacinotti. Una cifra ancora da verificare attraverso un sopralluogo approfondito. Nella nota vengono inoltre citate segnalazioni relative a banchi danneggiati e scritte sui muri all’istituto Fascetti.

«Una scuola deve essere prima di tutto un ambiente sicuro, nel quale studenti, insegnanti e personale possano lavorare senza timori e nel rispetto delle regole», afferma Mario Palmieri, responsabile provinciale di Futuro Nazionale. «La libertà di protesta non cancella il dovere di custodire ciò che appartiene a tutti».

Il movimento propone una vigilanza più efficace sugli accessi agli edifici, un coordinamento tempestivo tra dirigenti scolastici, Provincia e forze dell’ordine e verifiche sulle condizioni degli istituti al termine delle occupazioni.

«Chiediamo che venga effettuata una ricognizione puntuale dei danni, che siano resi noti i costi effettivi degli interventi e che si accertino le responsabilità, senza generalizzazioni e senza sconti per nessuno», prosegue Palmieri, sottolineando che le risorse impiegate nelle riparazioni vengono sottratte alla manutenzione e al miglioramento delle scuole.

Futuro Nazionale distingue le rivendicazioni degli studenti dai comportamenti illeciti, riconoscendo che le richieste sulle condizioni degli edifici meritano risposte tempestive e verificabili. Anche Matteo Mozzo, responsabile provinciale del movimento giovanile, esprime una «condanna totale per il vandalismo».

«Servono regole chiare, prevenzione e controlli», conclude Palmieri. «I cittadini hanno diritto di sapere come vengono tutelati i beni pubblici».

Last modified: Ottobre 22, 2026