Written by Redazione• 10:31 pm• Pisa SC

PISA – Daniele Galloppa tecnico del Modena è soddisfatto del pareggio ottenuto dalla sua squadra all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani.

di Antonio Tognoli

“Siamo stati squadra per cento minuti, dopo il gol abbiamo preso la partita in mano e dopo il pareggio potevamo secondo me anche vincere”.

“Sugli episodi credo che ci potesse stare il rosso per Leris per il fallo su Imputato. Sul gol annullato seocndo me siamo al limite, se il fallo fosse stato a centrocampo forse non avrebbe fischiato”.

“Il Pisa ha fatto una grande pressione nel primo tempo. Me l’aspettavo e l’avevo detto ai ragazzi prima della partita”

Last modified: Novembre 25, 2026