PISA – Il Pisa Sporting Club comunica gli esiti degli accertamenti medici sui calciatori infortunatisi durante la gara Pisa-Modena. Entrambi i calciatori non parteciperanno alla trasferta di Arezzo.
Rosen Bozhinov, costretto a lasciare il campo a metà del primo tempo, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti.
Andrea Petagna, che ha invece concluso la partita, ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.
Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso di recupero.Last modified: Novembre 28, 2026