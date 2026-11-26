Nello staff di Tonelli ad Empoli Raul Albiol e Ciccio Tavano
PISA – Salta ancora una panchina in Serie B, la terza in due giorni. Dopo Andreoletti ad Empoli e Gallo a Vicenza (in veneto è arrivato Davide Dionigi), esonero anche per il tecnico dell’Arezzo, mister Bucchi, protagonista della promozione dalla C alla B con gli amaranto, dopo la sconfitta per 3-0 a Mantova. Al suo posto Caserta, che dunque domenica affronterà il Pisa. Lo scorso anno il tecnico ex Benevento, ad Empoli, conquistò la salvezza con gli azzurri all’ultima giornata.
Altra curiosità: nello staff di mister Tonelli che è succeduto ad Andreoletti ad Empoli, due ex nerazzurri, Ciccio Tavano e Raul Albiol.Last modified: Novembre 27, 2026