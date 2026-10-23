Dalla teoria alla pratica, all’ITIS Santucci un incontro sulla strumentazione industriale

Written by Redazione• 10:54 am• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo

Gli studenti della quinta hanno approfondito funzionamento e taratura dei misuratori di portata con l’ingegner Marco Carmosino di ISOIL Industria

POMARANCE – Un confronto con il mondo del lavoro per comprendere come le conoscenze acquisite in aula trovino applicazione nei processi produttivi. Mercoledì 21 ottobre, all’ITIS “A. Santucci”, gli studenti della classe quinta hanno partecipato a un seminario sulla strumentazione industriale tenuto da Marco Carmosino, ingegnere e area manager di ISOIL Industria.

Al centro dell’incontro i misuratori di portata magnetici, strumenti utilizzati per misurare il flusso dei liquidi. Carmosino ne ha illustrato il principio fisico di funzionamento, le caratteristiche costruttive e i criteri per scegliere il dispositivo più adatto al processo industriale e al fluido da analizzare.

Una parte del seminario è stata dedicata alla taratura, necessaria per verificare l’affidabilità delle misure. Attraverso l’esperienza della divisione LIBRA, sono stati presentati i principali metodi: la pesata del liquido raccolto in un intervallo di tempo, il confronto con un misuratore campione e quello con un volume noto.

L’incontro ha favorito il dialogo diretto con il relatore, con domande e approfondimenti da parte degli studenti. Al termine, il professor Luca Antonelli ha ringraziato Carmosino per la disponibilità e per la capacità di rendere accessibili argomenti tecnici.

Il seminario ha offerto ai ragazzi un’occasione per collegare lo studio delle misure alle esigenze concrete dell’industria, approfondendo le competenze necessarie per valutare un processo e individuare la strumentazione più idonea.

Last modified: Ottobre 23, 2026