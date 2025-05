Daan Hoole si aggiudica la crono Lucca – Pisa. Del Toro resta in rosa ma Ayuso recupera 1’07”

Written by Antonio Tognoli• 5:43 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Daan Hoole vince la crono Lucca Pisa decima tappa del Giro d’Italia che tornava all’ombra della Torre Pendente dopo 45 anni di attesa. Ma è la pioggia a fare la differenza nella decima tappa del Giro d’Italia 2025.



di Antonio Tognoli

(Foto Roberto Cappello)

L’olandese della Lidl Trek ha tagliato il traguardo in trentadue minuti e trenta secondi con il pettorale 112 beffando tutti. L’unico ad andare vicino al tempo dell’olandese è stato il britannico Joshua Tarling che per sette secondi non è riuscito a superare Hoole, che ha conquistato il quarto successo della Lindl in questa stagione dopo il tris di Pedersen. E pensare che all’intertempo di Pontetetto Tarling, era avanti ma non è riuscito come a Tirana nell’esordio del Giro a battere il primo della classe. Isaac Del Toro corridore messicano, mantiene dunque la maglia rosa, lo spagnolo Ayuso recupera però 1’07”.

Roglic ha deluso e forse ha risentito della caduta al giro di ricognizione. La pioggia sul percorso ha poi penalizzato e disturbato gli ultimi tre atleti in gara, Tiberi, Ayuso e Del Toro che non sono riusciti a rimontare la prestazione del ciclista orange. Il pubblico a bordo strada ha fatto un gran tifo e assistito con entusiasmo al ritorno del Giro a Pisa che mancava da quasi mezzo secolo. Nessuno si è voluto perdere le gesta dei ciclisti in gara.

Del Toro che ha corso così come Ayuso sotto il diluvio, mantiene la maglia rosa ma lo spagnolo recupera un minuto e sette secondi al messicano, arrivato per ultimo in ordine di partenza sul traguardo di Piazza dei Miracoli. Terzo classificato l’altro britannico Hayter a dieci secondi da Hoole. Nei primi dieci posti ben tre italiani Cattani (quarto), Affini (quinto) e Frigo (ottavo).

Nel dopo gara le premiazioni che hanno visto la presenza del Sindaco Michele Conti il quale ha detto: “È stata una bellissima giornata di sport e una festa per tutta la città, Abbiamo voluto riportare a Pisa dopo 45 anni un evento sportivo internazionale – continua il Sindaco – consapevoli che il Giro d’Italia poteva offrire alla città la visibilità che merita. Grazie a coloro che si sono impegnati per rendere tutto questo possibile“.

Last modified: Maggio 20, 2025