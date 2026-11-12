Da Pontedera a “Torpedone”: Sara Pachetti racconta moda e riscatto personale

Written by Redazione• 1:57 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

La designer e imprenditrice è l’ospite della seconda puntata del podcast di Autolinee Toscane. Dal maglificio della nonna al negozio Veni Vidi, fino alla propria linea di abbigliamento.

PONTEDERA- La passione per la moda, i viaggi e un percorso di rinascita personale. Sara Pachetti, fashion designer e imprenditrice pontederese di 41 anni, è la protagonista della seconda puntata di “Torpedone”, il podcast di Autolinee Toscane dedicato a storie e personaggi della regione, raccontati attraverso il filo conduttore del viaggio.

Cresciuta nel maglificio della nonna, Pachetti si è avvicinata fin da bambina ai tessuti e alla creatività. Ha poi studiato Fashion Design all’Istituto Marangoni di Milano, mantenendo il legame con Pontedera attraverso i frequenti ritorni nel fine settimana e maturando esperienze professionali con brand e concept store milanesi.

Nella puntata trova spazio anche la sua esperienza di uscita dalle dipendenze, un percorso nel quale racconta il ruolo affettivo del piccolo animale Simbi.

Dopo gli spostamenti tra Milano, Bulgaria e Sardegna, la svolta professionale è arrivata proprio a Pontedera: nel 2018 ha aperto, con un investimento contenuto, Veni Vidi Fashion Playground, negozio di abbigliamento e accessori che dedica particolare attenzione alla gonna. Da questo capo è partita anche per il lancio della propria linea nel 2026.

Nel frattempo, il suo linguaggio diretto, ironico e toscano l’ha resa riconoscibile su Instagram e TikTok, attraverso il tormentone «Pazzaaaaa!» e la rubrica sugli outfit “Bucce di stile”.

La seconda puntata di “Torpedone”, condotta da Tommaso Rosa e Arzachena Leporatti, con la partecipazione del «controllore» Matteo Casini, è disponibile su YouTube e Spotify.

Last modified: Novembre 12, 2026