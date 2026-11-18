Written by Redazione• 12:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

La compagnia diretta da Flavia Bucciero si è esibita a Hohhot dal 4 al 7 novembre. Un’esperienza nata dagli scambi turistico-culturali avviati a febbraio.

PISA– Spettacoli, incontri e scambi tra danza contemporanea europea e tradizioni mongole. La compagnia pisana MovimentoInActor Teatrodanza, diretta dalla coreografa Flavia Bucciero, è stata protagonista dal 4 al 7 novembre di una tournée a Hohhot, in Mongolia Interna, in Cina.

L’iniziativa dà seguito alla Settimana turistico-culturale Pisa–Hohhot, promossa lo scorso febbraio dall’assessorato al Turismo del Comune di Pisa con EstOvestEst-APS e OEOItalia, nell’ambito delle attività di promozione della città sul mercato cinese. In quell’occasione una delegazione della Mongolia Interna era stata accolta al Bastione del Parlascio per avviare rapporti di cooperazione tra i due territori.

Durante la tournée, gli artisti italiani hanno incontrato docenti, studenti e professionisti dell’Accademia d’Arte della Mongolia Interna e del Teatro d’Arte cittadino, confrontando esperienze e linguaggi coreografici.

Tra gli appuntamenti più significativi, una performance nel Parco culturale della Città Antica, che ha messo in relazione la danza italiana con gli spazi dell’architettura tradizionale cinese.

«Questa esperienza dimostra come la promozione turistica possa diventare un’occasione concreta di scambio e di collaborazione internazionale», commenta l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini. «Il nostro obiettivo è valorizzare Pisa non soltanto come destinazione da visitare, ma come città capace di costruire relazioni durature, creando nuove opportunità per le realtà artistiche e culturali del territorio».

La tournée è stata sostenuta dal Ministero della Cultura e dall’Istituto Italiano di Cultura di Pechino e rientra nel percorso di scambi promosso da EstOvestEst-APS e OEOItalia con i partner istituzionali e culturali cinesi.

Last modified: Novembre 18, 2026