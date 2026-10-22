Da lunedì 26 ottobre scuolabus gratuito per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Gello

Written by Redazione• 6:10 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Servizio di scuolabus attivo da lunedì 26 per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Gello (San Giuliano Terme) inagibile dal 9 ottobre scorso per l’incendio sviluppatosi in un’ala dell’edificio.

Già dalla settimana subito successiva gli scolari sono stati trasferiti nelle scuole di Asciano e Campo, appositamente riorganizzate per ospitarli, in modo da garantire la continuità didattica. E da lunedì, su richiesta di gran parte delle famiglie, entrerà in funzione anche lo scuola-bus.

“Per ora il servizio, completamente gratuito per le famiglie, è stato attivato per due mesi, ma se sarà necessario non vi sarà alcun problema a prorogarlo – dice l’assessora alle politiche per l’istruzione Fabiana Coli-: sarà gestito dalla Riccitelli, l’azienda che già si occupa degli scuola-bus in tutte le altre scuole comunali, e avrà un costo di 10mila euro”.

Per le bambine e i bambini di Gello il punto di ritrovo è alla Scuola primaria “Pascoli-Dini” di San Giuliano Terme dove ogni mattina, a partire dalle 8, sarà allestito un servizio di prescuola custodito dal personale ata ed educativo della scuola. Il minibus partirà per Campo ed Asciano alle 8.50. Sempre le “Pascoli-Dini” fungeranno anche da punto di raccolta per il rientro, previsto per le 16.

Last modified: Ottobre 22, 2026